Google yeni arama özelliğini duyurdu

Google, duyurduğu yeni özelliği sayesinde, arama sonuçlarında geçmiş arama etkinliklerinize göz atmanızı daha kolay hale getiriyor. Geçtiğimiz günlerde duyurduğu özellik sayesinde Google, arama yapan kullanıcılara, arama ekranının hemen üstünde çıkacak olan 'Geçmiş ilgili arama etkinlikleri' kartlarını sunacak.

Google hesaplarına bağlı bir şekilde arama yapan kullanıcılar, herhangi bir kelime için arama yaptıklarında, kullanıcıların geçmişte yaptıkları ilgili aramalardan oluşan bir seçenek, sayfanın hemen üstünde belirecek. Bu bağlantıya tıklayan kullanıcıların önüne, geçmişte arattıkları ve ziyaret ettikleri siteler liste halinde çıkacak.

Şirket, ayrıca daha önce ziyaret edilen bağlantıları daha sonra kaydetmek için kullanıcılara Pinterest benzeri bir "koleksiyon" seçeneği sunacak. Google, ilk olarak etkinlik kartları özelliğini, geçtiğimiz eylül ayında duyurmuştu. Bugünlerde ise Google, mobil web sitesinde söz konusu özelliği kullanıma açacak.