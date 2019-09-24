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Google, yenilenebilir enerjiye 2 milyar dolar harcayacak

Google, yenilenebilir enerji altyapısına 2 milyar dolar harcayarak rekor kırmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 24.09.2019 - 10:25..
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Küresel iklim değişikliği protestoları geçtiğimiz günlerde başladı ve önümüzdeki hafta boyunca 150 farklı ülkede devam edecek. Google ise ilk kurulduğundan bu yana çevre kirliliği ve küresel iklim değişikliği için birçok çalışma yürüttü. Şirket, şimdi ise yenilenebilir enerji altyapısında harcanmak üzere 2 milyar dolarlık rekor bir yatırım yapmayı planlıyor.

çiftlik

Anlaşmaya göre Google, ABD'nin 3 farklı eyaletinde 720 MW, Şili ve Güney Amerika'da 125 MW gücünde güneş enerjisi çiftlikleri kuracak. Şirket, ayrıca; Finlandiya, İsveç, Belçika ve Danimarka da dahil olmak üzere, birçok Avrupa ülkesinde de 793 MW yenilenebilir enerji kapasitesine sahip güneş ve rüzgar çiftlikleri inşa edecek.

Google, toplamda 18 enerji anlaşmasına imza atarak; Amerika, Güney Amerika ve Avrupa kıtalarında, çeşitli güneş ve rüzgar enerjisi projelerini hayata geçirecek ve daha yeşil ve çevre dostu bir gelecek için çalışmalarına devam edecek.

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Google, yenilenebilir enerjiye 2 milyar dolar harcayacak

Google, yenilenebilir enerjiye 2 milyar dolar harcayacak

Google, yenilenebilir enerjiye 2 milyar dolar harcayacak

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