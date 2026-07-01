Google'da reklam engelleyici dönemi sona eriyor

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Reklam engelleyici uzantı kullananları üzen gelişme...

Son yıllarda Google şirketi tarafından reklam engelleyici uzantılarına yönelik pek çok girişimde bulunulmuştu.

Ancak Google altyapısı ve kullanıcılar tarafında yaşanan problemler nedeniyle istenilen sonuç alınamamıştı.

YENİ ALTYAPI ZORUNLU HALE GETİRİLECEK

Google, son çalışmaları doğrultusunda Chrome tarayıcısında uzantı ekosistemini daha güvenli ve performans odaklı hale getirmek amacıyla Manifest V3 altyapısını zorunlu hale getireceğini açıkladı.

Yeni sistemle birlikte uzantıların tarayıcı üzerindeki yetkileri yeniden düzenlenecek.

BİRÇOK UZANTI YENİ CHROME SÜRÜMÜNDE ÇALIŞMAYACAK

Böylece Manifest V2 altyapısıyla geliştirilen birçok eski uzantı, artık Chrome’un yeni sürümlerinde çalışmayacak.

REKLAM ENGELLEYİCİ EKLENTİ DÖNEMİ BİTİYOR

Bundan en çok reklam engelleme özellikleri sunan eklentiler etkilenecek.

Artık dünyaca ünlü AdBlocker gibi reklam engelleyiciler çalışmayacak.

GÜZENLİK AÇIKLARI VE KULLANICI GİZLİLİĞİ

Google, yapılan değişikliğin güvenlik açıklarını azaltmayı ve kullanıcı gizliliğini güçlendirmeyi hedeflediğini ifade etti.

YENİ STANDART

Manifest V3’e geçişin, Chrome’un gelecek sürümlerinde uzantı ekosisteminin temel standardı olması bekleniyor.