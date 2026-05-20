Google'dan 7/24 çalışan yapay zeka ajanı: Gemini Spark

Teknoloji devi Google, yıllık I/O geliştirici konferansında Gemini 3.5 tabanlı yeni yapay zeka asistanı Gemini Spark'ı görücüye çıkardı.

Bu yeni araç, sadece komutları yanıtlamakla kalmayıp Google Workspace uygulamalarıyla entegre şekilde aktif bir ortak gibi çalışıyor.

GEMINI SPARK NELER YAPABİLİYOR

Kullanıcılar, asistana e-postalardaki önemli tarihleri listelemek veya faturalardaki gizli ücretleri bulmak gibi tekrarlayan görevleri öğretebiliyor.

Ayrıca toplantı notlarından rapor hazırlayıp e-posta taslağı oluşturmak gibi birbirine bağlı komple iş akışları da programlanabiliyor.

Tamamen isteğe bağlı olan asistan, Workspace haricinde Canva, OpenTable ve Instacart gibi üçüncü parti uygulamalara da bağlanabiliyor.

Google, sistemin para harcamak veya e-posta göndermek gibi yüksek riskli işlemler gerçekleştirmeden önce kullanıcıdan kesinlikle onay isteyeceğini belirtiyor.

ÇIKIŞ TARİHİ

Bu hafta test kullanıcılarına açılan yapay zeka ajanı, önümüzdeki hafta ABD'deki Google AI Ultra beta kullanıcılarına sunulacak.

Servisin bu yaz döneminde bilgisayar dosyalarına erişebilmesi amacıyla Gemini masaüstü uygulamasına da getirilmesi planlanıyor.