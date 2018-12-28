Google'dan Android One kullanıcılarına kötü haber

Android One işletim sistemine sahip telefonlar, Google tarafından geliştirilen daha sade ve hızlı bir android sistemine sahip oluyor. Google, Android One işletim sistemine sahip telefon kullanıcılarına, Android güncellemelerini ilk önce alma fırsatı sunuyor ve kullanıcılar en son yayınlanan güncellemeleri ilk önce deneme fırsatına sahip oluyor. Üstelik Google, bu cihazlara 2 yıl güncelleme garantisi veriyor.

GOOGLE SESSİZCE KALDIRDI

Android One web sitesinde bulunan metinde, “Android One ile, telefonunuz Android'in en son sürümüne en az iki yıl boyunca sahip olur ve en yeni güncellemeleri alır'' ibaresi yer alıyordu fakat Google, bu ibareyi sessizce kaldırdı.

Google tarafından herhangi bir açıklama gelmese de , Android One kullanıcılarının artan şikayetleri üzerine mutlaka bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.