Google'dan yeni video modeli: Karşınızda Gemini Omni

Teknoloji devi Google'ın düzenlediği konferansta, hız ve yüksek performans odaklı yeni Gemini 3.5 Flash modeli resmi olarak duyuruldu.

Bu yeni model, bugünden itibaren Gemini uygulamasında ve Google Arama motorunda kullanıcıların erişimine açıldı.

YAPAY ZEKA AJANI GEMINI SPARK

Etkinliğin en dikkat çeken yeniliklerinden Gemini Spark, sadece soruları yanıtlamakla kalmayıp fatura analizi yapmak gibi karmaşık görevleri üstleniyor.

İlk etapta Workspace uygulamalarıyla entegre olan bu dijital asistanın önümüzdeki süreçte tarayıcılarda da çalıştırılabileceği belirtiliyor.

VİDEO MODELİ GEMINI OMNI

Şirket, girdilerden gerçekçi videolar üretebilen ve düzenleme imkanı sunan çok modlu Gemini Omni modelini de tanıttı.

Veo, metni videoya dönüştürmeye odaklanırken, Omni herhangi bir girdiyi alıp isteğe bağlı olarak video oluşturabiliyor.

Bu, "Gemini'nin gerçek dünya bilgisine dayalı" videolar oluşturmak için görüntü, ses, video ve metin kombinasyonunu girebileceğiniz anlamına geliyor. Ardından, ortaya çıkan videoları konuşma yoluyla kolayca düzenleyebilirsiniz.

Google, yakaladığınız medyayı başlangıç ​​noktası olarak kullanarak aklınıza gelen her şeyi oluşturma yeteneğine odaklanıyor.

Örneğin, yeni kaydettiğiniz bir videoyu Gemini Omni'ye yükleyebilir ve karakterleri, nesneleri veya olayları değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Google ayrıca Gemini Omni'nin yerçekimi, akışkan dinamiği ve kinetik enerji anlayışı sayesinde daha doğru fizik sonuçları verdiğini iddia ediyor.

Omni'yi ayrıca karmaşık konuları basitleştirmek için görsel açıklamalar oluşturmak gibi şeyler yapmak için de kullanabilirsiniz.

Bu ailenin ilk modeli olan Gemini Omni Flash, bugün Gemini uygulamasına, Google Flow'a ve YouTube Shorts'a eklendi.

Gemini Omni, YouTube Shorts kullanıcıları için ücretsiz olacak, ancak Gemini uygulamasında ve Google Flow'da yalnızca Google AI Plus, Pro ve Ultra aboneleri için kullanılabilir olacak.

Bununla birlikte Gemini uygulaması, Neural Expressive tasarımıyla görsel olarak tamamen yenilenerek daha akıcı bir deneyim sunmaya başladı.

Google, yapay zeka platformunun küresel çapta ulaştığı kullanıcı verilerini de kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamaya göre Gemini, dünya genelinde 230'dan fazla ülkede aylık 900 milyondan fazla aktif kullanıcı tarafından tercih ediliyor.