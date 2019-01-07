Google'ın ilk katlanabilir telefonu Pixel serisi olabilir

2019, katlanabilir akıllı telefonların senesi olabilir. Birçok telefon üreticisi, şimdiden bu telefonlar üzerinde çalışmaya başladı. Özellikle Samsung ve Huawei, yakında ilk katlanabilir telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. LG ise, ilk katlanabilir telefonunu 2019'un ikinci yarısında sunmayı amaçlıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan ve Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen aşağıdaki katlanabilir telefon videosu da oldukça ilgi görmüştü.

Xiaomi'ye ait olduğu iddia edilen katlanabilir telefon VİDEO

Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ise Google, ilk katlanabilir telefonunu piyasaya sürmek için çalışmalara başladı. Söylentiler, telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğunu, ancak tanıtılması için resmi bir program olmadığını gösteriyor. Yani Google'ın üreteceği ilk akıllı telefonu görmek biraz zaman alabilir.





PIXEL SERİSİ OLABİLİR

Yeni gelen bilgilere göre Google, katlanabilir akıllı telefonlar için Pixel serisi üzerinde çalışıyor. Büyük ihtimalle şirketin ilk katlanabilir telefonu, Pixel serisinden bir telefon olacak. Katlanabilir telefonlar söz konusu olduğunda diğer büyük akıllı telefon üreticilerinden biraz daha yavaş hareket eden Google'ın, ilk katlanabilir telefonunu görmemiz epey zaman alabilir.