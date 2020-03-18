Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

Google'ın ana şirketi Alphabet, koronavirüs ile mücadele edebilmek için insanları doğru sağlık birimlerine yönlendiren ve test gerçekleştiren Project Baseline isimli bir web sitesi yayınladı.

15 Mart tarihinde yayınlayan bu sistem, kullanıcılara çeşitli sorular sorarak teste tâbi tutuyor ve koronavirüs belirtisi tespit ettiğinde harita üzerinden çeşitli sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.





GOOGLE KULLANICI VERİLERİNİ GİZLİ TUTMUYOR

Google'ın yayınladığı siteyi inceleyen uzmanlar, şirketin kullanıcı verilerini topladığı ve sattığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Eugene Gu, web sitesinin gizlilik politikasında 'kişisel veriler çeşitli amaçlar için kullanılabilir' ibaresinin yer aldığına dikkat çekerek, Google'ın bu verileri istediği gibi kullanabileceğini belirtti.

"GOOGLE ABD YASALARINA UYMUYOR"

Uzmanlar; Google'ın web sitesinde yer alan gizlilik politikasının, ABD'nin Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası'na (HIPAA) uymadığını belirtiyor.





İngiltere merkezli ProPrivacy Dijital Gizlilik avukatı Jo O'Reilly, ''Hayal kırıklığına uğradık. Ancak Google'ın kullanıcı verilerini toplamak için küresel bir sağlık krizinden yararlanmasına şaşırmadık. Bazı zor zamanlarda veri gizliliği bir kenara bırakılabilir, ancak insanların tıbbi sağlık verileri çok önemli ve gizli bilgilerdir.'' ifadelerini kullandı.

Google, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.