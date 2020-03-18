taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4531
Euro
7.1021
Altın
1504
Borsa
85613.36
Gram Altın
313.639
Bitcoin
33736.29

Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

Yakın zamanda yayınlanan koronavirüs tarama web sitesinin, kullanıcı verilerini izinsiz kullandığı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 18.03.2020 - 09:38..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Google'ın ana şirketi Alphabet, koronavirüs ile mücadele edebilmek için insanları doğru sağlık birimlerine yönlendiren ve test gerçekleştiren Project Baseline isimli bir web sitesi yayınladı.

15 Mart tarihinde yayınlayan bu sistem, kullanıcılara çeşitli sorular sorarak teste tâbi tutuyor ve koronavirüs belirtisi tespit ettiğinde harita üzerinden çeşitli sağlık kuruluşlarına yönlendiriyor.

gooogle

GOOGLE KULLANICI VERİLERİNİ GİZLİ TUTMUYOR

Google'ın yayınladığı siteyi inceleyen uzmanlar, şirketin kullanıcı verilerini topladığı ve sattığını iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Eugene Gu, web sitesinin gizlilik politikasında 'kişisel veriler çeşitli amaçlar için kullanılabilir' ibaresinin yer aldığına dikkat çekerek, Google'ın bu verileri istediği gibi kullanabileceğini belirtti.

"GOOGLE ABD YASALARINA UYMUYOR"

Uzmanlar; Google'ın web sitesinde yer alan gizlilik politikasının, ABD'nin Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Hesap Verebilirlik Yasası'na (HIPAA) uymadığını belirtiyor.

corona

İngiltere merkezli ProPrivacy Dijital Gizlilik avukatı Jo O'Reilly, ''Hayal kırıklığına uğradık. Ancak Google'ın kullanıcı verilerini toplamak için küresel bir sağlık krizinden yararlanmasına şaşırmadık. Bazı zor zamanlarda veri gizliliği bir kenara bırakılabilir, ancak insanların tıbbi sağlık verileri çok önemli ve gizli bilgilerdir.'' ifadelerini kullandı.

Google, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Instagram: @eshteknoloji

Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

Google'ın koronavirüs tarama sitesi, kullanıcı verilerini satıyor

İlginizi Çekebilir
Apple 4 yeni iPad Pro modelini yanlışlıkla sızdırdı
Apple, Çin web sitesindeki iPadOS 13 kılavuzunda 4 yeni iPad Pro modeli listeledi.
Facebook, tüm çalışanlarına fazladan bin dolar verecek
Facebook, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının sıkıntı yaşamaması için bütün çalışanlara bin dolar yardım yapacak.
PlayStation 5'in özellikleri yarın açıklanabilir
PlayStation 5 ile ilgili yarın yeni bir canlı yayın düzenlenecek. Yayında konuşacak tasarımcı Mark Cerny'nin, konsolun özelliklerini açıklaması bekleniyor.
Facebook, küçük işletmelere 100 milyon dolar bağış yapacak
Facebook, koronavirüsten etkilenen küçük işletmelere 100 milyon dolar bağış ve reklam kredisi verecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
Süleyman Soylu: Fransa'dan gelen iki yolcu karantinada
694
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
Sağlık Bakanı: Koronavirüsten bir hastamızı kaybettik
725
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
487
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
ABD'de koronavirüs salgını, tüm eyaletlere yayıldı
64
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
BDDK, kredi borcunda gecikmesi süresini 180 gün yaptı
78
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
KKTC'de 72 ülkenin vatandaşlarına karantina
22
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
Gamze Özçelik, Uğur Pektaş'ın oğlunu görmesini yasaklattı
64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir