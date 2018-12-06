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Google'ın mesajlaşma uygulaması kapanıyor

Google, başarısızlıkla sonuçlanan uygulama projelerine bir yenisini daha ekledi.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 15:58..
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Günümüzde bir hayli artan anlık sohbet uygulamaları arasında tutunamayan Google Allo, artık kullanıcılara hizmet vermeyecek. Google, bekleneni veremeyen Allo mesajlaşma uygulamasını kapattığını resmi olarak duyurdu. Birkaç aydır hiçbir güncelleme almayan Allo, aslında kapatılacağının sinyallerini vermişti.

Google'ın mesajlaşma uygulaması kapanıyor

Mart 2019'da uygulamayı tamamen kapatacak olan Google, bu tarihe kadar kullanıcıların konuşma geçmişini uygulamadan dışa aktarabileceklerini söyledi. Şirket, bundan sonra normal SMS uygulamalarına daha fazla önem verecek.

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