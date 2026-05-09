Görenler Avrupa’da sanıyor: Van’ın kayalıklarında gizlenen 400 yıllık sır

Van-Hakkâri karayolu üzerinde, sarp kayalıkların zirvesinde bir kartal yuvasını andıran Hoşap Kalesi, sadece Türkiye’nin değil dünyanın en nadir mimari yapılarından biri.

Dünyada "şato planlı" olarak inşa edilen sadece 17 kaleden biri olma özelliğini taşıyan bu tarihi yapı, görkemiyle zamana meydan okuyor.

TEMELLERİ URARTU’YA, RUHU OSMANLI’YA AİT

Hoşap Kalesi'nin stratejik önemi binlerce yıl öncesine, Urartu Krallığı dönemine kadar uzanıyor. Yüzyıllar boyunca Bizans, Selçuklu ve Safevi gibi devletlerin kontrolünde kalan kale, bugünkü karakteristik görünümünü Osmanlı Devleti döneminde kazandı. 1643 yılında, Osmanlı'ya bağlı Mahmudi Beyi Sarı Süleyman tarafından köklü bir restorasyondan geçirilerek bir "şato-saray" haline getirildi.

FARSÇA KİTABE TARİHE IŞIK TUTUYOR

Kalenin en dikkat çeken noktalarından biri olan iç kale giriş kapısı, üzerinde tarihe ışık tutan bir kitabe barındırıyor.

Üç satırlık ve altı beyitli Farsça kitabede, kalenin 1052 (miladi 1642) yılında Mahmudi Beyi Sarı Süleyman tarafından yaptırıldığı açıkça ifade ediliyor. Bu detay, kalenin bölgedeki yerel beylik merkezi olma özelliğini perçinliyor.

İç ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşan yapıda şunlar bulunuyor:

Seyir köşkü, harem ve selamlık bölümleri.

Mescit, hamam, fırın ve sarnıçlar.

Derin zindan yapıları ve geniş surlar.

Kalenin batıya bakan ve üzerinde aslan kabartmalarının bulunduğu görkemli Taç Kapısı, bölgeye gelen turistlerin ve tarih meraklılarının en çok ilgisini çeken noktalardan biri.

19. YÜZYILA KADAR YAŞAM DEVAM ETTİ

Dış kalesi; gözetleme kuleleri ve surlarıyla geniş bir alanı çevreleyen yapı, 19. yüzyılın ortalarına kadar aktif bir yerleşim ve yönetim merkezi olarak kullanıldı. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen titiz restorasyon çalışmalarıyla eski ihtişamına kavuşan kale, bugün Van turizminin lokomotiflerinden biri konumunda.

HOŞAP KALESİ’NE NASIL GİDİLİR?

Van’ın Gürpınar ilçesinde yer alan bu tarihi şato, Van'a 60 km, Gürpınar ilçe merkezine ise 40 km uzaklıkta bulunuyor.