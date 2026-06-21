Görev başında hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı
Bilecik İl emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polis memuru Murat Bayırlı, görev yaptığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Bayırlı, memleketi Domaniç’te düzenlenen törenle toprağa verildi.
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Ertuğrulgazi Polis Merkezi Amirliği’nde görev yapan Murat Bayırlı, çalıştığı büroda hareketsiz olarak bulundu.
İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Bayırlı’nın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerindeki incelemelerin ardından Bayırlı’nın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
MEMLEKETİNDE DEFNEDİLDİ
Murat Bayırlı için Domaniç ilçesine bağlı Çukurca Beldesi Ilıcaksu Mahallesi Camii’nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törene Kütahya Vali Yardımcısı Mustafa Demir, Domaniç Kaymakamı Serhat Bağcı, Çukurca Belediye Başkanı Emin Taşgın, Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile mesai arkadaşları katıldı.
İlçe Müftüsü Hüseyin Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Bayırlı, Ilıcaksu Mezarlığı’nda toprağa verildi.