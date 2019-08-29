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Görevden alınan HDP'lilere AB desteği

Terörle bağlantıları nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanları, AB Büyükelçileriyle bir araya geldi.

Haber Merkezi | 29.08.2019 - 11:15..
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Görevden alınan HDP'lilere AB desteği

İçişleri Bakanlığı terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin yönetiminde olan Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyelerine kayyum ataması yaptı.

Atama kararının alınmasıyla birlikte sokakları savaş alanına çevirmek isteyen PKK sempatizanları sokaklara döküldü, Diyarbakır'da bir yolcu minibüsü ateşe verildi.

Emniyet güçlerinin aldığı önlemlerle HDP'lilerin eylemlerinin önüne geçildi.

3 ilde de eylemler bazı noktalarda devam ederken, Avrupa Birliği'nden terör örgütü PKK'nın siyasi kanadına destek geldi.

AB Büyükelçileri; Diyarbakır, Van ve Mardin'de görevden alınan belediye başkanlarıyla bir araya geldi.

"DEMOKRATİK YOLLA SEÇİLMİŞ..."

AB'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda, "AB Büyükelçileri bugün, Diyarbakır, Van ve Mardin'de geçici olarak görevden alınan ve yerlerine il valilerinin atandığı, demokratik yolla seçilmiş belediye başkanlarıyla bir araya geldi." ifadelerine yer verildi.

Görevden alınan HDP'lilere AB desteği

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