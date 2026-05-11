Görkemli açılış: Konya, 2026 İİT Gençlik Başkenti unvanını devraldı

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu (ICYF) tarafından 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Gençlik Başkenti ilan edilen Konya’da “2026 Konya İİT Gençlik Başkenti” açılışı coşkulu bir törenle gerçekleştirildi.

Selçuklu Kongre Merkezi’nde düzenlenen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Konya’nın tanıtım videosunun izlenmesinin ardından açılış konuşmasını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay yaptı.

“İSLAM DÜNYASININ GENÇLERİNİ, AĞIRLAMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

Konya’nın tarih boyunca fikirlerin, medeniyetlerin ve büyük yürüyüşlerin başkenti olan şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Başkan Altay, “İslam medeniyetinin ilim, irfan ve hikmet merkezi olan Konya’mız; yakın dönemde 2023 Dünya Spor Başkenti unvanıyla sporun evrensel mesajını dünya ile buluşturmuştur. Bu yıl ise Avrupa Bisiklet Başkenti unvanıyla çevreci ulaşımın ve sağlıklı yaşamın öncü şehirlerinden biri olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. Şimdi de 2026 İİT Gençlik Başkenti ünvanıyla Konya; geçmişten aldığı gücü geleceğin umudu olan gençlerle buluşturmakta, başkentlik ruhunu bu kez İslam dünyasının ortak yarınlarına taşımaktadır. Bu doğrultuda bugün İslam dünyasının gençlerini, medeniyetimizin bu kadim başkentinde ağırlıyor olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“BU SORUMLULUK; GENÇLİĞİN GELECEĞE DAİR SÖZÜNÜ KONYA’DAN BÜTÜN DÜNYAYA DUYURMAYI GEREKTİRMEKTEDİR”

Başkan Altay, İİT Gençlik Başkenti ünvanını Fas’ın Marakeş şehrinden sonra taşıyacak olmanın gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Bizler bu ünvanı, şehrimiz için büyük bir onur olduğu kadar, aynı zamanda büyük bir sorumluluk olarak görmekteyiz. Bu sorumluluk; gençlerimizi ortak değerlerimiz etrafında buluşturmayı, İslam coğrafyasının farklı ülkeleri arasında güçlü dostluk köprüleri kurmayı ve gençliğin geleceğe dair sözünü Konya’dan bütün dünyaya duyurmayı gerektirmektedir” diye konuştu.

“İSLAM DÜNYASI YENİDEN HUZURUN VE İZZETİN UFKUNA DOĞRU YÜRÜYECEKTİR”

“Bugün İslam dünyasının birçok köşesinde savaşların, acıların, işgallerin ve insanlığın vicdanını yaralayan zulümlerin gölgesi altında yaşıyoruz” diyen Başkan Altay, şöyle devam etti:

“Gazze’den Yemen’e, Libya’dan İran’a, Arakan’dan mazlum coğrafyaların her birine kadar yükselen feryat; bizlere büyük bir sorumluluğu tekrar hatırlatıyor. Şunu biliyoruz ki karanlık ne kadar derin olursa olsun, onu dağıtacak bir ışık mutlaka vardır. O ışık; ferasetiyle hakikati gören, yüreği imanla çarpan, zihni ilimle aydınlanan, ahlakı merhametle yoğrulan gençlerimizdir. Zulmün karanlığını adaletle, umutsuzluğun sessizliğini kardeşlikle, ayrılığın yaralarını birlik ruhuyla aydınlatacak olan yine siz gençlerimizsiniz. İnşallah İslam dünyası; inançlı, bilinçli, cesur ve merhametli gençlerinin omuzlarında yeniden barışın, huzurun ve izzetin ufkuna doğru yürüyecektir.”

“SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ DÜNYA MAZLUMLARININ SESİ OLMUŞTUR"

Başkan Altay, Konya olarak bu yılki ana temayı, küresel sistemin tıkanıklıklarına bir cevap niteliği taşıyan “Diplomasi” olarak belirlediklerine değinerek, “Zira biz biliyoruz ki; daha adil bir dünya, ancak gençliğin taze enerjisiyle yoğrulmuş samimi bir diplomasi diliyle inşa edilebilir. Bu vizyonda ilhamımızı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan aldık. Sayın Cumhurbaşkanımız geride bıraktığı 23 yıl boyunca dünya mazlumlarının sesi olmuş ve küresel adaleti ön plana koyan bir diplomasi yürütmüştür. Bizler de bu program kapsamında, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlı mücadelesini ve 'Dünya Beşten Büyüktür' şiarıyla şekillenen vizyonunu ele alan 'Daha Adil Bir Dünya İçin 23 Yıl' isimli özel yayınımızı sizlerin ilgisine sunduk. Amacımız, bu eserle gençlerimize sadece dünün ve bugünün diplomasisini anlatmak değil; aynı zamanda onlara adaleti merkezine alan bir gelecek inşasında ilham kaynağı olabilmektir” değerlendirmesini yaptı.

Hayata geçirdikleri projelerden örnekler veren Başkan Altay, “İnşallah Konya’mızdan yükselen bu gençlik sesi; İslam dünyasının dört bir yanında karşılık bulacak, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek ve ortak geleceğimize ışık tutacaktır. Konya İİT Gençlik Başkenti ünvanının şehrimiz, ülkemiz, İslam dünyası ve tüm gençlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Altay, Konya’ya bu unvanı layık gören İslam İşbirliği Gençlik Forumu yönetimine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Programımıza teşrifleriyle bizleri onurlandıran Gençlik ve Spor Bakanımıza, AK Parti Genel Başkan Yardımcımıza, İslam İşbirliği Gençlik Forumu Başkanımıza, İİT üyesi ülkelerden gelen tüm misafirlerimize ve tüm genç kardeşlerimize, protokolümüzün değerli üyelerine şükranlarımı sunuyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

“KONYA'DAN BAŞKA BİR ŞEHRİ SEÇMEMİZ PEK MÜMKÜN DEĞİLDİ”

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Konya’nın tarihi birikimine ve kültürel varlığına değinerek, “Konya'mız aday olduğunda Konya'dan başka bir şehri seçmemiz pek mümkün değildi. Tarihi birikimi, kültürel birikimi inanılmaz bir yer. İslam dünyasının gerek felsefi, gerek tarihi, gerek bilimsel, gerek kültürel bir başkenti ve hala gönlümüzün başkenti olarak bu başkentliğini sürdürüyor. Konyalı insanlarımızın sıcak kanlılığı, ev sahipliği zaten dünya çapında meşhur. Tabii ki genç kardeşlerimizin Konya'dan öğrenecekleri çok fazla şey var. Bugün de burada dünyanın her tarafından genç kardeşlerimizle beraberiz. Umuyoruz ki konu başlığımız olarak da seçtiğimiz bu yıl boyunca yapacağımız etkinliklerde de temel temamız olan ‘Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi’ temasını genç kardeşlerimiz buraya geldiklerinde Konya'mızın ruhuyla öğrenecekler, işleyecekler, dinleyecekler ve gençlik başkentliğindeki amacımız olan Konya'nın mesajının, Türkiye'mizin mesajının dünyaya yayılmasını onların eliyle daha rahat yapacağız” ifadelerine yer verdi.

“TÜRKİYE’NİN EV SAHİPLİĞİ YAPMASI, KARARLI YAKLAŞIMININ GÖSTERGESİDİR”

İİT Gençlik ve Spordan Sorumlu Temsilcisi Boubakari Maiga, “Bu tören için yapılan mükemmel organizasyon dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ne derin teşekkür ve takdirlerimizi sunmak isterim. Türkiye’nin bu yıl İslam İşbirliği Gençlik Başkentliğine ev sahipliği yapması, gençlerin güçlendirilmesine yönelik kararlı yaklaşımının bir göstergesidir. Aynı zamanda İİT program ve faaliyetlerine verdiği aktif desteği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde İslam dünyasındaki gençlere yönelik fırsatların geliştirilmesindeki önemli rolünü ortaya koymaktadır. Bu önemli programa ev sahipliği yapan güzel Konya şehrinin halkını bir kez daha tebrik ediyor; program kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerden elde edilecek sonuç ve tavsiyelerin, gençlerin güçlendirilmesi hedeflerine katkı sağlamasını temenni ediyorum” cümlelerini kullandı.

“KONYA ŞEHRİNE BU MÜBAREK EV SAHİPLİĞİ İÇİN TEKRAR TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Suudi Arabistan Spor Bakan Yardımcısı Vekili Ahmed Salman Alghimlas, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ve halkını bu ev sahipliği dolayısıyla tebrik ediyor; köklü ilmi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Konya şehrindeki başarılı organizasyon, sıcak misafirperverlik ve tüm katılımcılara gösterilen samimi karşılama için teşekkür ediyoruz. Ayrıca, ortak İslami çalışmalara verdikleri destek ve İslam dünyası gençleri için fırsatların geliştirilmesine yönelik önemli katkılarını takdir ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Konya şehrine bu mübarek ev sahipliği için tekrar teşekkür ediyor; bu organizasyonun büyük başarı elde etmesini temenni ediyoruz. Bu yıl boyunca gerçekleştirilecek faaliyetlerin, üye ülkeler arasında ortak İslami çalışmaları güçlendirecek ve ortak hedeflerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak tavsiyelerle sonuçlanmasını diliyoruz” diye konuştu.

“ADİL BİR DÜNYANIN KURULMASINA DAİR EN GÜÇLÜ SÖZ, KONYA'DAN YEŞERECEKTİR”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, “İslam dünyasının dört bir yanında baş etmekte olduğumuz sorunlara, mücadele ettiğimiz meydan okumalara karşı gençliğin vereceği emeğe, gayrete Konya'nın ilham olmaya devam edeceğini düşünüyorum. Bu Gençlik Başkenti Programının özellikle ‘Daha Adil Bir Dünya İçin Diplomasi’ temasıyla düzenlenmesini de ayrıca kayda değer buluyorum” dedi.

Gençlerin el ele vererek daha adil ve güzel bir dünya için birlikte hareket etmesi temennisinde bulunan Büyükgümüş şunları söyledi:

“Bugün insanlığın karşılaştığı sorunlar ve meydana gelen adeta zulüm esasına dayalı bu kurulmak istenen düzene karşı İslam dünyasından en güçlü iradeyle, yarınları inşa etmeye cesaret ederek, gençlik olarak çok güçlü bir cevap vermek omuzlarımızdaki mesuliyetlerin başında geliyor. İnşallah bu program sürecinde İslam dünyasının dört bir yanından genç kardeşlerimizin tanışmasına, beraber hayaller kurmasına, geleceği inşa etmek için, daha adil bir dünyaya ulaşmak için hep birlikte mücadele azmini kendi gönüllerinde ve zihinlerinde yeniden kurarak, tazeleyerek yarınlara hazırlanmamıza bu programlar vesile olacaktır. Bu değerli çalışmayı himaye ettikleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bakan'a şükranlarımı sunuyorum. Bu programa adaylık sürecinden itibaren tüm çalışmaları Konya adına koordine eden, her çalışmamızda bizlere destek veren Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a da teşekkür ediyorum İnşallah Konya, bin yıl önce nasıl bu topraklardaki varlığımızın teminatı olmuşsa yeni ve adil bir dünyanın kurulmasına dair en güçlü söz, fikir ve duygu da inşallah Konya'dan yeşerecektir.”

“KONYA BİR KEZ DAHA KARDEŞLİĞİN GÜR SESİYLE YANKILANIYOR”

Konya Valisi İbrahim Akın, tarihin her döneminde bilgiyi hikmetle harmanlayan, sinesinde birliği ve barışı büyüten Konya’nın bugün Gençlik Başkenti olarak bir kez daha kardeşliğin ve dünya gençlerinin gür sesiyle yankılandığını belirterek, “İnanıyoruz ki Konya'mız bu organizasyonla birlikte kapsayıcı bir uluslararası gençlik etkileşimi içinde en güçlü zemini sunmaktadır. Bu organizasyonla Konya, hem şehirler ve ülkeler hem de gönüller arasında köprüler kuracak, İslam dünyasına kardeşlik ve dayanışma mesajı verecektir inşallah. Sayın Bakanımıza Konya'mızı teşrifleri ve bu organizasyona verdikleri destekleri için şükranlarımı arz ediyorum. Ayrıca Konya'dan başlayarak bu anlamlı sürecin her aşamasında ortaya koyduğu güçlü irade, katkı ve ev sahipliği için Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza hassaten teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

“YENİ BİR REFAH DÖNEMİNİ BAŞLATACAK KIVILCIM OLMASINI DİLİYORUM”

Bangladeş Gençlik ve Spor Bakanı Aminul Hoque de “Barışın, hoşgörünün, ilmin ve irfanın mirasını taşıyan Konya, böylesine büyük bir etkinliği kutlamak için mükemmel bir ev sahibidir. Bu zirve yalnızca törensel bir etkinlik değildir. Aynı zamanda ümmeti, genç nesillerimizin enerjisi ve yenilikçi gücüyle bir araya getirme konusundaki ortak kararlılığımızın bir göstergesidir. Bu yıl boyunca sürecek kutlamaların açılışını yaparken bir kez daha teyit ediyoruz ki gençler yalnızca yarının liderleri değil, bugünün küresel istikrarının da başlıca mimarlarıdır. Konya 2026’nın gençlik öncülüğünde yeni bir refah dönemini başlatacak kıvılcım olmasını diliyorum. Bangladeş Hükümeti, bu önerileri gerçeğe dönüştürmek için tüm üye ülkelerle omuz omuza çalışmaya hazırdır. Bugün burada bulunan gençlere özellikle şunu söylemek istiyorum: Dünya sizi izliyor ve gelecek sizindir. Gelin cesaretle, merhametle ve mükemmellik hedefiyle ilerleyelim. Yaşasın gençlik. Yaşasın İİT ülkeleri arasındaki gençlik dayanışması ve Müslüman ümmeti” dedi.

“GENÇLERİN EĞİTİM GÖRDÜĞÜ OKULLAR HEDEF ALINAMAZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise İsrail'in masum sivillerin hayatını hiçe sayan ve bölgeyi daha büyük bir çatışma sarmalına sürükleyen uluslararası hukuku tanımayan bu saldırılarını şiddetle kınadıklarını belirterek, “Komşumuz İran'a yapılan saldırılarla başlayan ve ardından bölgemizdeki diğer kardeş ülkelerin de sürüklendiği savaş hepimizi derinden üzmüştür. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gayretleriyle Türkiye olarak en başından itibaren uluslararası hukuka aykırı her türlü saldırıyı ve özellikle insancıl hukuk ihlallerini kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. Gençlerin eğitim gördüğü okullar, üniversiteler ve ayrıca hastaneler, ibadethaneler ve sivil halkın kullandığı su kaynakları gibi kritik altyapının hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu her fırsatta dile getirdik” diye konuştu.

“KONYA GENÇLİK BAŞKENTİ FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEYE HAZIRIZ”

Bakan Bak, Konya’nın özel bir şehir olduğunu belirterek, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

“Konya asırlardır ilmin, irfanın ve maneviyatın merkezi olmuş Selçuklu’nun mirasını bugüne taşıyan müstesna bir şehrimizdir. Bu topraklar sadece tarihi eserleriyle değil, aynı zamanda taşıdığı değerler, kardeşlik ve barış ruhu ve gönül dünyasıyla da hepimize ilham vermektedir. Konya'nın Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2022 yılında ‘birlik güçtür’ temasıyla 5. İslami Dayanışma Oyunları’na yaptığı başarılı ev sahipliği bu şehrin uluslararası organizasyonlardaki tecrübesini ve misafirperverliğini tüm dünyaya göstermiştir. Yine aynı yıl Konya'mız İslam Dünyası'nın Spor Başkenti unvanını da taşımaya hak kazanmış ve düzenlediği etkinliklerle dayanışmamızı daha da artırmıştır. Bunların yanında Konya, Avrupa Spor Şehirleri ve Başkentleri Federasyonu tarafından 2023 yılında Dünya Spor Başkenti, 2026 yılında da Avrupa Bisiklet Başkenti ilan edilmiştir. İnanıyorum ki Konya, Gençlik Başkenti sürecinde de aynı başarıyı sergileyerek İslam dünyasının birlikte neleri başarabileceğini bir kez daha kanıtlayacaktır. Bu anlamlı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği geçen Konya Büyükşehir Belediye’mize ve İslam İşbirliği Gençlik Forum’una teşekkür ediyorum. Bakanlığımızla gençlik merkezlerimiz, kamplarımız, tesislerimiz ve bütün imkanlarımızla Konya Gençlik Başkenti faaliyetlerini desteklemeye hazırız. Ortaya konan bu güçlü iş birliği İslam dünyası gençliği adına umut vericidir.”

“KONYA'MIZIN GENÇLİK BAŞKENTİ UNVANINI BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYACAĞINA İNANIYORUM”

Gençlerin kültür, spor, bilim, girişimcilik ve gönüllülük başta olmak üzere çeşitli alanlarda kendilerini geliştirmelerine destek olmak için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Bak, “İslam dünyasının birliklerine yönelik yaptığımız İslam İşbirliği, Gençlik Başkenti gibi girişimler gelecek nesiller arasında kuvvetli bir barış ve dostluk zeminini tesis etmektedir. İslam İşbirliği Gençlik Başkenti programı ülkemiz için ayrı bir anlamda taşımaktadır. İslam dünyası gençliği arasında kalıcı bağlar kuruyoruz. 2024 yılında Gençlik Başkenti Şuşa’ydı. Geçtiğimiz yıl Marakeş olmuştu. Bu vesileyle Müslüman gençliğin gelişimine yönelik düzenledikleri başarılı etkinliklerle çıtayı daha da yükselten ve aramızda bulunan Azerbaycan ve Fas'taki bakanlık yetkililerini tebrik ediyorum. Genç nüfusu ve dinamik yapısıyla ev sahipliği yaptığı birbirinden önemli büyük organizasyonlarla öne çıkan Konya'mızın da 2026 yılı İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti unvanını büyük bir gururla taşıyacağına inanıyorum. 2026 yılında Konya'da gerçekleştirilecek etkinliklerin, halklarımız ve gençlerimiz arasında kurulu bağların daha güçlenmesine, yeni ortak projelerin geliştirilmesine ve İslam dünyasında daha güçlü bir dayanışma ruhunun oluşmasına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum” dedi.

“HEP BERABER İSLAM'IN GELİŞMESİ İÇİN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞIZ”

Bakan Bak, hep birlikte güçlü Türkiye için, güçlü İslam alemi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye yüzyılı, gençliğin yüzyılı; Türkiye yüzyılı, sporun yüzyılı. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok organizasyonu başarıyla gerçekleştiriyoruz. Hep beraber İslam için, İslam'ın gelişmesi için, ülkelerimiz için güçlü bir şekilde çalışacağız, çalışacağız, çalışacağız. Ve diyoruz ki ve daha adil bir dünya için bu gençler çalışacak. Sizlere güveniyoruz, sizler bizim geleceğimizsiniz. 2026 Konya İslam Gençlik Başkenti ünvanı hayırlı olsun. Emeği geçen, başta Taha Ayhan’a ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve değerli valimize, bakanlık çalışanlarına tekrar teşekkür ediyorum” diyerek konuşmasını tamamladı.

2026 GENÇLİK BAŞKENTİ ANAHTARI KONYA’YA DEVREDİLDİ

Konuşmaların ardından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkenti Konya’nın resmi devir teslim töreni yapıldı. İİT Gençlik Forumu Başkanı Taha Ayhan, Fas Krallığı Gençlik, Kültür ve İletişim Bakanlığı İşbirliği, İletişim ve Hukuk Çalışmaları Direktörü Mohamed Quzaine tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı 2026 Gençlik Başkentliğini temsil eden anahtar Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’a teslim edildi.

Programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Mehmet Baykan, Selman Özboyacı, Hasan Ekici, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, ilçe belediye başkanları, ülkemizden ve İslam dünyasından çok sayıda davetli katıldı.