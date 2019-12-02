Görme engelli öğretmenin azmi

İlkokulda öğretmen olmaya karar veren ve ailesinin de desteğiyle karşısına çıkan zorlukları aşarak hayata tutunan doğuştan görme engelli 28 yaşındaki edebiyat öğretmeni Dilek Karaca, öğrencilerinin yolunu aydınlatmanın mutluluğunu yaşıyor.

Derince Şehit Osman Gazi Çetingöz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli Dilek Öğretmen, verdiği mücadeleyle engelleri bir bir aşarak fedakarca görev yaptığı mesleğinde öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyor.

BİRÇOK ALANDA DENEYİMLİ

Belediye başkan danışmanlığı yapan, şiir ve polisiye roman yazan, ata binme dersleri alan Karaca, ikinci kez yüksek lisans yaparak azmiyle kendisi gibi engellilere örnek oluyor.