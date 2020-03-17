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GOT oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Türkiye'de de geniş bir hayran kitlesine sahip olan Game Of Thrones'un ünlü oyuncusu Kristofer Hivju, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Haber Merkezi | 17.03.2020 - 09:11..
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Game of Thrones dizisinde "Tormund" karakterini canlandıran Kristofer Hivju, Instagram hesabından yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

Hivju, eşiyle birlikte fotoğrafını paylaşarak, semptomların hafif olduğunu ancak hastalığın yayılmasını önlemek için ailesiyle birlikte evde kalacağını belirtti.

"MESAFENİZİ KORUYUN"

Hivju, paylaşımında, "Hepinizi son derece dikkatli olmaya çağırıyorum; ellerinizi yıkayın, mesafenizi koruyun. Hep birlikte mücadele edebilir, hastanelerimizde olası bir krizi önleyebiliriz. Birbirinize iyi bakın. Sağlıklı kalın." ifadelerine yer verdi.

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