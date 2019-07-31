Göz kırparak yakınlaştırma yapabilen lens üretildi

Bilim insanları, küçük göz hareketleriyle yakınşaştırma ve uzaklaştırma yapılanbilen yeni bir robotik lens geliştirdi. Gözler kapalıyken bile çalışmaya devam eden robotik lens, insan gözündeki doğal elektrik sinyallerini kullanarak çalışıyor.

Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından geliştirilen robotik lens, elektro okülografik sinyal olarak adlandırılan gözdeki potansiyel elektrik akımını kullanıyor ve bu akımdaki değişikliklere göre çalışıyor.

Araştırmacıların ekip lideri Shengqiang Cai, çoğu insanın gözleri kapalıyken bile göz kürelerini hareket ettirdiğini ve bu sayede elektro okülografik sinyaller ürettiklerini belirtti.

YAKINLAŞTIRMA YAPABİLİYOR

Gözü saran ve kas gibi hareket eden 5 adet elektrot kullanılarak kontrol edilen robotik lens, elektrik akımı verildiğinde genişleyen polimerlerden üretildi. Bu polimer yapı, daha dışbükey bir hale geldiğinde görüntüleri yakınlaştırabiliyor.

Bilim insanları, bu yöntemin ileride sadece gözle kontrol edilebilen protez göz veya kameralar üretmek için de kullanılabileceğine inanıyor.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.