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Gözaltına almaya çalışan polisi ısırdı

Moldova’da sarhoş bir sürücü, kendisini gözaltına almak isteyen polislerden birinin serçe parmağını yaklaşık 9 dakika boyunca ısırdı.

DHA | 18.04.2019 - 12:01..
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Ülkenin Hinceşti bölgesindeki ilginç gözaltı olayında, acı içinde kalan polis sürücüyü bıraktı.

Sarhoş sürücü hızla kaçtı ancak bir süre sonra tekrar yakalandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ POLİSİ DAKİKALARCA ISIRDI

Yerel medyada yer alan habere göre, polis ekipleri trafik kontrolü için alkollü bir sürücüyü durdurdu. Alkometreye üflemeyi reddeden sürücü ile polisler arasında arbede yaşandı. Polisler, yere yatırdıkları adamı kelepçelemek için çabaladığı sırada, alkollü sürücü bir polis memurunun serçe parmağını ısırdı. Polis memuru yaklaşık 9 dakika boyunca acı içinde parmağını kurtarmak için çabaladı.

Gözaltına almaya çalışan polisi ısırdı

Moldova’da sarhoş sürücü polisin parmağını ısırdı

KAÇTI, YAKALANMASI ÇOK SÜRMEDİ

Parmağı ısırılan polis, meslektaşına adamı serbest bırakmalarını söyledi. Yerden kaldırılan sürücü, polisin parmağını bıraktıktan hemen sonra olay yerinden kaçtı. Polis yetkilileri, sarhoş sürücünün yakalandığını; parmağı ısırılan polis memuruna tıbbi yardımdı bulunulduğunu duyurdu.

Gözaltına almaya çalışan polisi ısırdı

Gözaltına almaya çalışan polisi ısırdı

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