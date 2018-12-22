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Gözlerinin oyulduğu sanılan köpek hasta çıktı

Edirne' gözlerinin oyulduğu iddia edilen köpeğin gözlerinde enfeksiyon olduğu tespit edildi.

İHA | 22.12.2018 - 07:04..
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Uzunköprü ilçesi Çöpköy Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından bulunan köpeğin, içler acısı hali dehşete düşürdü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine belediye ekipleri geldi. Gözlerinin oyulduğu iddia edilen köpek, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan kontrol ve tedavide, hayvanın gözlerinin enfeksiyon sonucu yerinde olmadığı aktarıldı.

"GÖZLERİ ENFEKSİYON KAPMIŞ"

Konuyla ilgili Uzunköprü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Çöpköy Mahallesi’nde gözlerinin oyulduğu söylenen köpeğin tedavisinin yapılması için Uzunköprü Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan kontrol ve tedavilerinin ardından köpeğin gözlerinin, kesinlikle oyulmadığını sadece enfeksiyon kaptığı için gözlerinin yerinde olmadığı gibi görüldü" denildi.

Köpeğin tedavisine, belediye tarafından devam edildiği öğrenildi.

Gözlerinin oyulduğu sanılan köpek hasta çıktı

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