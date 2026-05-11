Göztepe iç saha performansıyla dikkat çekti

Süper Lig’de sezon boyunca ilk 4 hedefi için mücadele veren Göztepe, ligin son haftasına da Avrupa kupaları umudunu koruyarak girdi.

İzmir temsilcisi, Trabzonspor’un Türkiye Kupası’nı kazanması ve kendisinin de Samsunspor karşısında 3 puan alması halinde sezonu 5. sırada tamamlayarak UEFA Konferans Ligi bileti almak istiyor.

Göztepe’nin bu sezonki çıkışında en büyük pay ise iç saha performansı oldu. İzmir ekibi, 2025-2026 sezonunda evinde çıktığı 17 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve sadece 2 mağlubiyet aldı.

İÇ SAHADA GALATASARAY VE TRABZONSPOR DIŞINDA MAĞLUBİYET YOK!

Bu mücadelelerde 31 puan elde eden Göztepe, bu alanda Beşiktaş ile aynı puan ve averaja ulaşarak ligin en başarılı dördüncü iç saha takımı oldu. Bir maç eksiği bulunan Trabzonspor ise 33 puanla bu sıralamada üçüncü basamakta yer aldı.

Göztepe, bu sezon taraftarı önünde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekti ve iç sahada yalnızca 2 mağlubiyet yaşadı.

Gürsel Aksel Stadyumu’nda Beşiktaş, Başakşehir, Gençlerbirliği, Samsunspor, Çaykur Rizespor, Karagümrük, Antalyaspor ve Gaziantep FK’yi mağlup eden sarı-kırmızılı ekip; Konyaspor, Fenerbahçe, Kocaelispor, Kayserispor, Eyüpspor, Alanyaspor ve Kasımpaşa ile ise berabere kaldı.

Göztepe, iç sahadaki iki yenilgisini ise sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile ligi üçüncü sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor karşısında aldı.

EVİNDE YALNIZCA 14 GOL YEDİ

Göztepe, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı maçlarda taraftarına zaman zaman gol şöleni yaşattı. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 24 kez havalandırarak hücumdaki etkili performansını ortaya koydu. İzmir temsilcisi, savunmada ise kalesinde gördüğü 14 gole engel olamadı.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe, özellikle savunma disipliniyle de ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynadığı 9 maçta rakiplerine gol şansı tanımadı.