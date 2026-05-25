Göztepe, Juan'ı rekor bedelle satmaya hazırlanıyor

Süper Lig'de 2025-26 sezonunu 6'ncı sırada tamamlayan Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Juan Silva, geçen 2 sezonda adeta değerine değer kattı.

Geride kalan sezonun devre arasında Fransız temsilcisi Lille'in 15 milyon euro bedelle satın almak istediği oyuncu, Göztepe'ye sadece 900 bin euroya transfer oldu.

Juan, 2024-2025 sezonunda Sport Republic şirketinin yönettiği İngiliz ekibi Southampton'dan kiralanırken, Göztepe 2025-2026 sezonunda ise oyuncunun bonservisini almayı başardı. 900 bin euro karşılığında Juan'la 2029 yılına kadar sözleşme imzalayan Göztepe, 24 yaşındaki Sambacı'yı vitrine çıkardı.

ROMULO'DAN SONRA SIRA JUAN'DA

Önceki sezon Romulo'yu parlatıp Brezilyalı golcüyü Alman ekibi Leipzig'e 20+5 milyon euroya satan sarı-kırmızılılar, bu yaz döneminde de Juan'ı uğurlamaya hazırlanıyor.

Ara dönemde Juan'ı satmayan Sport Republic şirketinin, tıpkı Romulo'da olduğu gibi futbolcuyu yüksek bir bedel karşılığında vereceği kaydedildi.

BİRÇOK TAKIM İSTİYOR

Fransız ekibi Lille'in bir kez daha Göztepe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenilirken, Avrupa'da birçok takımın da Juan'ı istediği belirtildi.

32 MAÇTA 15 GOLLÜK KATKI

Juan Silva, ilk senesinde Göztepe'de 26 Süper Lig maçına çıktı.

Toplam 1665 dakika süre alan Juan, 7 gol atıp 3 de asist yaptı. Brezilyalı golcü, geride bıraktığımız sezonda ise kariyer rekoru kırdı.

Göz-Göz'de 32 maçta 2591 dakika forma giyen Juan, 11 gol attı ve 4 asist yaptı.