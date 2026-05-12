Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Olga Vaganova'yı transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Göztepe'de, transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir temsilcisi, son olarak 25 yaşındaki Rus smaçör Olga Vaganova'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

GÖZTEPE'NİN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Olga Vaganova. Smaçör pozisyonunda oynayan 2001 doğumlu Rus oyuncu Olga Vaganova ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Kariyerine Rusya ekiplerinden Uralochka-NTMK'de başlayan Olga Vaganova, son olarak yine Uralochka-NTMK forması giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Olga." denildi.