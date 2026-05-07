Göztepe, Zeynep Sude Demirel'i transfer etti

Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe'de transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılar, 26 yaşındaki milli oyuncu Zeynep Sude Demirel'i renklerine bağladığını duyurdu.

"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR ZEYNEP"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Göztepe'mize hoş geldin Zeynep Sude Demirel. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 2000 doğumlu Zeynep Sude Demirel ile önümüzdeki sezon için anlaşmaya vardık. Son olarak Beşiktaş forması giyen Zeynep Sude, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray ve VakıfBank'ta da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Zeynep." ifadeleri kullanıldı.