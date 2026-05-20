Göztepe'de Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesi uzatıldı
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 6. sırada tamamlayan Göztepe, orta saha oyuncusu Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesindeki opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonuna kadar uzattı.
Göztepe'de tecrübeli futbolcu Efkan Bekiroğlu'nun geleceği netleşti.
İzmir ekibi Bekiroğlu'yla sözleşmesi bir yıl uzatıldı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“"Kulübümüz, oyuncumuz Efkan Bekiroğlu'nun sözleşmesinde yer alan opsiyonu kullanarak kontratını 2026-2027 sezonu sonuna kadar uzatmıştır. Efkan Bekiroğlu'na şanlı formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."”
Sarı-kırmızılı kulüp, geçen yıl Efkan ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalamıştı.
