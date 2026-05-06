Göztepe’de Juan’ın yükselişi devam ediyor

Göztepe, bu sezon Süper Lig’de zaman zaman üretkenlik sorunu yaşasa da Brezilyalı golcü Juan, skorer kimliğiyle ön plana çıktı.

Takımının en golcüsü olan 24 yaşındaki oyuncu, sezona sessiz bir başlangıç yapsa da ilerleyen haftalarda formunu buldu ve gollerini atmaya başladı.

Sezon ortasında kısa süreli bir duraklama yaşayan Juan, ligin son bölümüne girilirken yeniden yükselişe geçti ve performansıyla dikkat çekti.

ÇIKIŞA GEÇTİ

Son 7 lig maçında Alanyaspor, Galatasaray, Kasımpaşa, Antalyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında birer gol kaydeden Brezilyalı forvet, Kasımpaşa maçında bir de asist yaptı.

Bu süreçte yalnızca Gençlerbirliği ve Kocaelispor karşılaşmalarında skor katkısı veremeyen Juan, son 7 maçta toplam 6 gole doğrudan etki ederek takımının topladığı puanlarda önemli rol oynadı.

GOL SAYISINDA YANINA YAKLAŞAN YOK

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Göztepe taraftarının en beğendiği isimlerinden biri haline gelen Juan, ligde attığı 11 golle takımın en skorer oyuncusu konumunda yer alıyor.

Brezilyalı futbolcu, bunun yanı sıra yaptığı 4 asistle birlikte toplamda 15 gole doğrudan katkı sağladı.

24 yaşındaki golcüyü, İzmir ekibinde 6 golle Janderson ve 4 golle Arda Okan Kurtalan takip ediyor.

Öte yandan Juan, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 8 golde kalırken, bu sezon hem Göztepe kariyerinin hem de profesyonel futbol yaşamının en golcü dönemini geçiriyor.

AVRUPA DEVLERİNİN RADARINDA

Kış transfer döneminde Fransız devi Lille’in kadrosuna katmak için 15 milyon euro teklif ettiği Juan’a, Avrupa’nın beş büyük liginden birçok kulübün de ilgi gösterdiği öğrenildi.

Göztepe’nin, Brezilyalı oyuncuyu yaz transfer döneminde değerini bulması halinde satmaya sıcak baktığı ifade edildi.

İzmir temsilcisi, Romulo transferinin ardından Juan’ı da yüksek bir bonservis bedeliyle elden çıkararak önemli bir gelir elde etmeyi hedefliyor.