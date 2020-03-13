Graham kendisini koronavirüs karantinasına a

ABD'de Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, hafta sonu Başkan Donald Trump ile Florida'da, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile bir araya gelmişti.

Bolsonaro'nun İletişim Sekreteri Fabio Wajngarten'de koronavirüs tespit edilmiş ve Trump ise konuya ilişkin açıklamasında, "Bolsonaro'ya da test yapılmış. Ne olacağını göreceğiz. Endişeli değilim." ifadelerini kullanmıştı.





"TEST SONUÇLARI GELENE KADAR KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI"

Senatör Graham'a ait Twitter hesabından yapılan açıklamada, Graham'ın hafta sonu Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun da olduğu Trump'a ait Mar-a-Lago tatil yerleşkesinde bulunduğu belirtildi.

Graham'ın Bolsonaro veya koronavirüs taşıdığı tespit edilen sözcüsü Fabio Wajngarten ile direk temasta bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Senatör Graham doktorunun tavsiyesi ve tedbir gereği yapılan test sonuçları gelene kadar kendisini karantinaya aldı." ifadelerine yer verildi.

BAŞKA SENATÖRLER DE KENDİLERİNİ TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALMIŞTI

Daha önce Teksas Senatörü Ted Cruz'un yanı sıra birkaç Temsilciler Meclisi üyesi de tedbir amaçlı kendilerini karantinaya aldıklarını açıklamışlardı.