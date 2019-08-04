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Gri listedeki iki kadın terörist İstanbul'da yakalandı

Emniyet ve MİT'in İstanbul'da düzenlediği ortak operasyonla, gri kategoride aranan MLKP'li iki kadın terörist yakalandı.

AA | 04.08.2019 - 15:49..
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve MİT, Güngören ilçesindeki bir adrese ortak operasyon düzenledi.

İKİ KADIN TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Tunceli kırsalında faaliyet yürüten terör örgütü MLKP mensubu ve Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan "Eylül" kod adlı Songül Dilek ve "Rojda" kod adlı Güneş Akan gözaltına alındı.

Gri listedeki iki kadın terörist İstanbul'da yakalandı

SAHTE KİMLİKLER, DOLAR VE TÜRK LİRASI

Adreste yapılan aramada, 3 sahte kimlik, 2 sahte üniversite öğrenci kartı, bir miktar dolar ve Türk lirası ele geçirildi.

Gri listedeki iki kadın terörist İstanbul'da yakalandı

TUNCELİ KIRSALINDA MLKP MENSUBU KALMADI

Daha önceki operasyonlarda, Tunceli kırsalında faaliyet gösteren 5 MLKP'li teröristten 2'si ölü olarak ele geçirilmiş, biri ikna yoluyla teslim olmuştu. Açıklamada, iki kadın teröristin yakalanmasıyla Tunceli kırsalında terör örgütü MLKP mensubunun kalmadığı bildirildi.

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