Grizu-263 uzay takımı üst üste iki yıl dünya ikincisi oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl elde ettikleri dereceyi tekrarlayarak bu yıl da dünya ikincisi oldu.





2018'DE DE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Grizu-263 Uzay Takımı, CanSat Competition 2017’de, yüzü aşkın üniversitenin katıldığı yarışmada ilk 30'a girerek ülkemizi başarıyla temsil etmişti. 8-10 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen CanSat Competition 2018’de bu başarısını geliştiren takım, dünya ikinciliğini ülkemize getirmişti.

GRIZU-263 İSMİNİN DOĞUŞU

3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Bu patlamalar, taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Olay sırasında hayatlarını kaybeden 263 madencinin anısını yaşatmak için takımlarına grizu-263 ismini verdiler. Takımın hedeflerinden biri de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak.

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