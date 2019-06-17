taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8743
Euro
6.5895
Altın
1336.72
Borsa
90855.46
Gram Altın
253.031

Grizu-263 uzay takımı üst üste iki yıl dünya ikincisi oldu

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı CanSat Competition yarışmasında dünya ikinciliği elde etti.

Haber Merkezi | 17.06.2019 - 10:50..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde kurulan Grizu-263 Uzay Takımı, yeni başarılara imza atmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda tasarladıkları model uydu projesi ile Amerikan Uzay Kurumu’nun düzenlediği ve NASA'nın desteklediği yarışmada 3. kez üst üste finallere kalarak, ülkemizi Amerika Birleşik Devletleri’nde temsil etmeye hak kazanan Grizu-263, CanSat Competition 2019'da geçtiğimiz yıl elde ettikleri dereceyi tekrarlayarak bu yıl da dünya ikincisi oldu.

grizu

2018'DE DE DÜNYA İKİNCİLİĞİ

Grizu-263 Uzay Takımı, CanSat Competition 2017’de, yüzü aşkın üniversitenin katıldığı yarışmada ilk 30'a girerek ülkemizi başarıyla temsil etmişti. 8-10 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen CanSat Competition 2018’de bu başarısını geliştiren takım, dünya ikinciliğini ülkemize getirmişti.

GRIZU-263 İSMİNİN DOĞUŞU

3 Mart 1992 tarihinde, Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki taş kömürü maden ocağında zincirleme grizu patlamaları meydana geldi. Bu patlamalar, taş kömürü madenciliği tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Olay sırasında hayatlarını kaybeden 263 madencinin anısını yaşatmak için takımlarına grizu-263 ismini verdiler. Takımın hedeflerinden biri de 263 madencinin isimlerini göklerde yaşatmak.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

İsmail Küçükkaya başarılı bir yayını geride bıraktı

246
İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

İmamoğlu ve Yıldırım aileleri bir arada

566
İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

İmamoğlu ile Yıldırım ulaşım projelerini anlattı

361
İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

İmamoğlu ve Yıldırım'ın çarpık kentleşme çözümü

205
Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Çipras'tan Türkiye'ye yaptırım tehdidi

167
Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

Fotoğraf sırasında İmamoğlu ile Yıldırım'ın diyaloğu

91
Rumlar kriz yaşıyor

Rumlar kriz yaşıyor

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir