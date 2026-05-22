Grönland'da ABD konsolosluğu önünde protesto

Danimarka’ya bağlı özerk bölge Grönland’ın başkenti Nuuk, ABD’nin yeni konsolosluk binasının açılışı sırasında geniş katılımlı bir protestoya sahne oldu.

Yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, ABD’nin bölgeye yönelik politikaları ve olası jeopolitik planları sert şekilde eleştirildi.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE YOĞUN GÜVENLİK VE PROTESTO

Nuuk’ta hizmete giren yeni ABD konsolosluk binası çevresinde toplanan kalabalık, ellerinde Grönland bayrakları ve “ABD, dur artık” yazılı pankartlarla tepkisini dile getirdi. Göstericiler, sık sık “Hayır, hayır demektir” ve “Grönland, Grönlandlılara aittir” sloganları attı.

Kalabalığın konsolosluk binasına sırtını dönerek protestoyu sürdürmesi dikkat çekti.

RESMİ KATILIM OLMADI

Açılışa Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ve bazı yerel siyasetçilerin katılmadığı bildirildi. Bu durum, adadaki siyasi mesafenin de bir göstergesi olarak değerlendirildi.

ABD’NİN GRÖNLAND POLİTİKASI TARTIŞILIYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin stratejik açıklamaları, son yıllarda bölgede tartışmaları artırmıştı. Trump, Arktik bölgesinde Rusya ve Çin’e karşı Grönland’ın “kritik öneme sahip” olduğunu ifade etmişti.

Beyaz Saray’ın daha önce adanın geleceğine ilişkin farklı senaryoları değerlendirdiğine dair açıklamalar ise Avrupa’daki NATO müttefikleri arasında endişeye yol açmıştı.

“GRÖNLAND SATILIK DEĞİLDİR”

MESAJI Grönland hükümeti ise yaptığı açıklamalarda, adanın halkına ait olduğunu vurgulayarak herhangi bir ilhak veya dış müdahale girişimini reddettiklerini belirtmişti. Nuuk’taki protesto da bu mesajın sokaktaki yansıması olarak dikkat çekti.