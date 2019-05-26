taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0775
Euro
6.824
Altın
1284.92
Borsa
86072.28
Gram Altın
251.137

Guaido hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

Muhalif lider Guaido, defalarca reddettiği ve basına ilk yansıdığında da yalanladığı hükümetle görüştüğünü kabul etti.

AA | 26.05.2019 - 08:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Aylardır tarihinin en ciddi siyasi krizlerinden birini yaşayan Venezuela'da hükümeti devirmek için ABD başta olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinden destek alan Guaido, defalarca reddettiği müzakere masasına oturduğunu yazılı açıklamayla duyurdu.

Geçen yıl yapılan Devlet Başkanlığı seçimini yüze 68'le kazanan Maduro'ya karşı birçok kez darbe çağrısına ve bir de başarısız askeri kalkışmaya imza atan Guaido, açıklamasında görüşmelerin yine bu amaç doğrultusunda yapıldığını iddia etti.

Guaido hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

Guaido, müzakere heyetinde AN İkinci Başkan Yardımcısı Stalin Gonzales, eski milletvekilleri Fernando Martinez Mottola ve Gerardo Blyde ile teknik danışmanlık görevinde Vicente Diaz'ın bulunduğunu kaydetti.

DAHA ÖNCE YALANLAMIŞTI

Görüşmelere dair 2 hafta önce basına yansıyan ve Guaido'nun yalanladığı haberlerde de bu isimlerin müzakere heyetinde olduğu belirtilmişti.

Juan Guaido, "Venezuela halkına, Silahlı Kuvvetlere ve uluslararası topluma" yönelik yaptığı açıklamada ayrıca "rejim" olarak nitelediği hükümet tarafından "kandırılmamak ve bölünmemek" için bundan sonra sık sık müzakerelerle ilgili beyanatta bulunacağını vurguladı.

Guaido hükümetle müzakere ettiğini açıkladı

 

Guaido, müzakereleri ilk başlarda yalanlamış, daha sonra "Norveç hükümetinin iyi niyetli girişimlerini karşılıksız bırakmamak için" bir heyetin hükümetle görüştüğünü kabul etmişti.

İKİNCİ BİR GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Bu arada Norveç tarafı da Guaido'nun yazılı açıklamasından hemen önce resmi açıklamayla başkent Oslo'da Maduro hükümeti ve muhaliflerin ikinci görüşme için bir araya geleceğini duyurdu.

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre Guaido, Barquisimeto kentinde taraftarları ile bir araya geldi ve halkı bugün için sokağa çıkmaya çağırdı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

Rumlar için tek seçenek Türkiye ve KKTC ile uzlaşmak

75
'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

'Kıyafetin kirli' diye koltuğa oturtulmayan çocuğa burs

124
Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

Havuza düşen yavru tilkiyi itfaiye kurtardı

13
Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

Barcelona'yı deviren Valencia, Kral Kupası'nı aldı

6
Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

Okul sıralarında hazırlanarak Avrupa şampiyonu oldu

10
Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de terör operasyonu

1
Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

Kahramanmaraş'ta kaybolan küçük Mustafa'dan iyi haber

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir