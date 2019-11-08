Guanakoyu yemeye çalışan puma

Devegiller familyasının vahşi bir türü olan guanakonın kendisini yemek isteyen puma ile mücadelesi izleyenleri ürküttü.

Doğal yaşam alanında bir anda kendisinin üç katı olan guanakoyu fark eden puma, onu alt etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

DEVİRMEYİ BECEREMEDİ

Bunu birkaç kez deneyen ve aç olan puma, guanakoyu yemek için neredeyse 3 dakika boyunca savaş verdi. Pumaya diğer hayvan dostları da yardıma geldi ama onların da denemeleri boşa çıktı.

Aç pumanın lama ile mücadelesi İZLE

Savaştan galip çıkan guanako, koşarak bölgeden uzaklaştı.