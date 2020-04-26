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Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı

İngiliz Gazetesi Guardian, İngiltere'de bakanların geçen yıl olası virüs salgınına karşı uyarıldıklarını yazdı.

AA & Ensonhaber |
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Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı

Dünyayı kasıp kavuran ölümcül koronavirüs, 200 binden fazla insanın hayatına mal olurken, bunların 20 bini de İngiltere'de kayıtlara geçti.

Koronavirüse en çok kayıp veren ülkelerden biri olan İngiltere'de hükümet salgına karşı harekete geçmede çok yavaş kaldığı ve sağlık çalışanları için yeterli koruyucu ekipman tedarik edemediği için eleştirilirken, Guardian gazetesinin bir haberi gündeme oturdu.

İNGİLİZ BAKANLAR SALGINA KARŞI UYARILDI

Gazetede yer alan bir habere göre, İngiliz bakanların geçen yıl, büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak virüs salgınına karşı uyarıldılar.

Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı

KABİNE BİLGİLENDİRİLDİ

Habere göre bu uyarı bir bilgilendirme metniyle, "Büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları" ifadeleriyle yapıldı.

Gazeteye sızdırılan gizli belgelere göre hükümetin salgın ihtimaline karşı riskleri azaltmak için alması gereken önlemler kabineye sunuluyor.

Sunulan belgede koruyucu ekipman stoklanması gibi, atılacak adımlara yönelik bir plan hazırlanması tavsiye ediliyor.

"ULUSAL GÜVENLİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ"

Gazetenin ele geçirdiği "2019 Ulusal Güvenlik Risk Değerlendirmesi" adlı belgede olası bir salgının üç dalga halinde oluşabileceği ve her dalganın 15 hafta kadar sürmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Ayrıca haberde nüfusun en az yüzde 50'sinin enfekte olmasının ve orta derece şiddetteki bir salgının 65 bin kişinin ölümüne yol açmasının öngörüldüğü de ifade ediliyor.

Guardian: İngiltere'de bakanlar virüse karşı uyarıldı

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