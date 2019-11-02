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Gübre savaşına giren Hindular

Gelenekler hale gelen gübre savaşı ile hastalıkların biteceği ve refahın geleceğine inanılıyor.

Haber Merkezi | 02.11.2019 - 10:00..
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Güney Hindistan'da hastalıkların iyileşmesi ve refah getirmesi için inek gübresi yığınında erkeklerin olduğu bir savaş gerçekleştirildi.

ÇUKURDA TOPLANIP, GÜBRE SAVAŞI YAPIYORLAR

Garip ritüel olan ve festival adı verilen bu gübre savaşı, 30 Ekim'de start aldı. "Gore Habba" gününde, Diwali'den hemen sonra Tamil Nadu'nun Erode ilçesindeki Talavadi köyünde gerçekleştirilen festivalde, insanlar her köyün ortasındaki bir çukurda toplanıyor ve çocuklar dini şeyleri topluyor.

Hindistan'da inek gübresi festivali İZLE

YEREL GÖLDE YIKANMA

Tüm köylülerin yanı sıra çevreden binlerce izleyicinin çukur etrafında toplandığı geçit töreninden sonra tüm katılımcılar yerel bir gölde yıkanıyor. Festivalin yerel toplulukta uyumu teşvik etmek için önemli bir etkinlik olduğu söyleniyor.

Gübre savaşına giren Hindular

Gübre savaşına giren Hindular

Gübre savaşına giren Hindular

Gübre savaşına giren Hindular

Gübre savaşına giren Hindular

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