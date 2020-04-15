taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8558
Euro
7.4895
Altın
1712.09
Borsa
94764.33
Gram Altın
378.219
Bitcoin
47069.76

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılacaklar

Koronadan korunmak için bağışıklık sisteminin önemine işaret edilirken, bu dönemde özellikle dengeli ve zengin beslenme temel unsurlar arasında.

AA |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılacaklar

Küresel salgın olarak tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten korunmak için hijyen kurallarına uyumun yanında güçlü bağışıklık sistemi de oldukça önemli.

Bu dönemde özellikle dengeli ve zengin beslenme, kaliteli uyku ile egzersizin güçlü immün sistemi için temel unsurlar arasında olduğu bildiriliyor.

Diyetisyen Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu da konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak koronavirüsten korunma yollarını anlattı.

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılacaklar ViDEO

"BESİNLERDE ÇEŞİTLİLİK SAĞLAYIN"

Elmacıoğlu, iyi bir diyetin, sağlık için önemli olduğunu belirterek, "Çeşitli besinlerden oluşmuş beslenme örüntüsü, genel iyilik halini destekler, kalp hastalığı, felç, bazı kanserler, diyabet ve osteoporoz (ince kemikler) gibi sağlık problemlerinin riskini azaltabilir ve kilonuzu yönetmenize yardımcı olabilir. Besinlerinizde çeşitlilik sağlayın. Mantıklı bir şekilde yemelisiniz, çeşitli yiyeceklerden oluşan bir diyet seçmek, sigara içmemek ve ev içinde bile aktif kalmak sağlığınızı artırmanın harika yoludur." ifadelerini kullandı.

Tüm besin gruplarından dengeli ve çeşitli bir biçimde oluşturulmuş öğünlerin sağlıklı beslenme hedeflerine ulaşmada bireylere yardımcı olacağını dile getiren Elmacıoğlu, günlük beslenmede aşırı yağ, tuz ve şekere sahip yiyeceklere ihtiyaç olmadığını belirtti.

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılacaklar

"GÜNDE 5 PORSİYON SEBZE MEYVE TÜKETİN"

Elmacıoğlu, beslenme alışkanlıklarını ve besin örüntüsünü sağlıklı hale getirmek için şu önerilere kulak verilmesi gerektiğini belirtti:

"Günde 5 porsiyon sebze-meyve tüketin. Tam tahıl ürünlerini tercih edin. Biyoyararlılığı yüksek protein kaynaklarından yararlanın. Kurubaklagiller, balık eti, tavuk eti, yumurta, kırmızı et gibi kaynakları tüketirken, kırmızı etin aşırı yağlı kısımlarını veya tavuk etinin derisini tüketmemeye özen gösterin. Haftada mümkün olursa 1-2 porsiyon gibi balık kaynaklarını tüketin. Günde 3 porsiyon kadar süt ürünleri tüketmeye özen gösterin."

Güçlü bağışıklık sistemi için yapılacaklar


"BESLEYİCİLİĞİ YÜKSEK KALİTELİ BESİNLERİ TERCİH EDİN"

Elmacıoğlu, sosyal izolasyon sürecinde tüketilen besinlerden en iyi şekilde yararlanılması gerektiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Öncelikle, normalde tüketilen besin miktarlarından fazlasını almak veya yersiz bir panik haliyle stok yapmak zorunda değilsiniz. Sağlıklı bir bireyseniz, gerekli öneriler ve hijyen koşullarına uyarak alışverişinizi yapabilirsiniz. Bu süreçte en doğru alışveriş önerisi, besleyicilik oranı yüksek, uzun süre dayanabilen besinlere yönelmek ve ihtiyacımızdan fazlasını almamaya gayret göstererek israfı önlemektir. Taze besinlerinizi dayanıklılık süreleri içinde öncelikli olarak kullanmaya özen gösterin. Taze besinlerden, özellikle kök sebzelerinin raf ömürlerinin uzun olduğu ve bunların tercih edilebileceği bilinmelidir."

İlginizi Çekebilir
Sahile inemeyen Antalyalı kadınlar çatıda güneşlendi
Antalya'da koronavirüs yasakları kapsamında dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline gidemeyen kadınlar, güneşlenmek için evlerinin çatısına çıktı.
Fedon balkonundan komşularına konser verdi
Ünlü şarkıcı Fedon, balkonundan komşuları için sevilen şarkılarını seslendirdi.
Korona günlerinde yöresel Lalanga tarifi #evdepişir
Koronavirüsün etkileri devam ederken evde vakit geçirmeyi daha lezzetli hale getirecek, bağışıklık sistemimizi güçlendirecek atıştırmalık tarifimiz bu kez yöresel ve havalı: Lalanga!
Muğla'da yaşayan İngilizlerden Türkiye'ye teşekkür
Fethiye'de yaşayan bir grup İngiliz, koronavirüsle mücadele kapsamında İngiltere'ye gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
339
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
267
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
227
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
Ankara'da EGO otobüsünde 'koronavirüs' alarmı
36
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
Koronavirüsten korunmak için düzenli uyku da şart
86
Wilma Elles otelini satıyor
Wilma Elles otelini satıyor
29
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
196
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir