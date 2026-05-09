Guendouzi: Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.

"TARAFTARLARIMIZA TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM"

Karşılaşma sonrası konuşan Matteo Guendouzi "Öncelikle taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bize her zaman itici güç oldular. Tabi ki 2. olduğumuz için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Önümüzdeki sezon yeniden başlayacağız ve çok fazla değişiklik olacak." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

Guendouzi ayrıca "Kulüpte başkan, hoca, sportif direktör gibi birçok değişiklik olabilir. Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız. Şimdi Şampiyonlar Ligi ön elemesine hazırlanıp, Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.