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Guiado'dan ABD'ye destek talebi

Darbeci Guiado, Maduro'yu devirmek için ABD'den resmi olarak destek istedi.

İHA | 13.05.2019 - 17:03..
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Venezuela’da kendini geçici lider ilan eden Juan Guiado, ABD'deki temsilcisi Carlos Vecchio aracılığıyla ABD ordusundan yardım istedi. Venezuela’da darbe girişiminde bulunan muhalif lider Juan Guiado, ABD ordusundan resmi olarak yardım talebinde bulundu.

Guiado’nun ABD'deki temsilcisi Carlos Vecchio, sosyal medya üzerinden Guiado’nun ABD ordusundan resmi yardım istediğine ilişkin mektubu yayınladı.

"ABD DESTEĞİNDEN MEMNUNUZ"

11 Mayıs tarihi atılan ve bugün yayınlanan mektupta Guaido’nun temsilcisi Carlos Vecchio'ya, ABD Ordusu Güney Komutanı Craig Faller ile görüşmesi talimatı verdiği ifade ediliyor. “Guiado yönetimi, ABD desteğini memnuniyetle karşılar” ifadesinin kullanıldığı mektupta, ABD’nin işbirliğine ilişkin görüşmelerin başlaması noktasında gönüllü oldukları aktarıldı.

“ABD’ye dostluğu için minnettarız” ifadesinin kullanıldığı mektupta, Venezuela’daki durumun giderek daha kötü bir hal aldığı bildirildi. Kendini ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak atayan Juan Guiado, ABD’nin yanı sıra 54 ülke tarafından destekleniyor.

Rusya, Çin ve Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke de Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek veriyor.

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