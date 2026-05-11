Güiza, Anelka, Sow… İşte Aziz Yıldırım döneminde yapılan en pahalı 15 transfer
Fenerbahçe'nin efsanevi başkanı Aziz Yıldırım’ın 1998-2018 yılları arasındaki 20 yıllık başkanlık serüveninde, sarı-lacivertli kulüp transfer piyasasında adeta taşları yerinden oynattı. İşte Anelka’dan Güiza’ya, milyon Euro’ların havada uçuştuğu o listenin zirvesi...
Türk futbol tarihine damga vuran Aziz Yıldırım dönemi, sadece kazanılan kupalarla değil, yapılan devasa yatırımlarla da hafızalara kazındı.
Özellikle 2000’li yılların başından itibaren dünya yıldızlarını Kadıköy’e getiren Yıldırım yönetimi, bonservis bedelleriyle Avrupa medyasında da geniş yankı uyandırmıştı.
Nicolas Anelka, Stephan Appiah ve Raul Meireles gibi isimler doğrudan Premier Lig ve Serie A’nın devlerinden koparılıp getirildi.
Bu isimlerin birçoğu sportif başarıda önemli pay sahibi olsa da, harcanan yüksek bonservis bedelleri kulübün mali yapısında uzun vadeli etkiler bıraktı.
İşte efsane başkan Aziz Yıldırım dönemindeki en pahalı 15 transfer:
- Daniel Güiza: 14.00 milyon euro (2008-09)
- Emmanuel Emenike: 13.00 milyon euro (2013-14)
- Nicolas Anelka: 10.70 milyon euro (2004-05)
- Moussa Sow: 10.00 milyon euro (2011-12)
- Raul Meireles: 10.00 milyon euro (2012-13)
- Elvir Balic: 9.50 milyon euro (1998-99)
- Mehmet Topuz: 9.00 milyon euro (2009-10)
- Emmanuel Emenike: 9.00 milyon euro (2011-12)
- Stephan Appiah: 8.00 milyon euro (2005-06)
- Mamadou Niang: 8.00 milyon euro (2010-11)
- Josef de Souza: 8.00 milyon euro (2015-16)
- Simon Kjaer: 7.65 milyon euro (2015-16)
- Diego Lugano: 7.50 milyon euro (2006-07)
- Alper Potuk: 7.25 milyon euro (2013-14)
- Mateja Kezman: 7.00 milyon euro (2006-07)
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi