Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Gülben Ergen, müzisyen sevgilisi Emre Irmak'la önceki gün Nişantaşı'nda bir araya geldi.
GAZETECİLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR
Geldikleri mekanda 2 saat boyunca baş başa yemek yiyerek vakit geçirdikten sonra çift, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince bodrum katındaki mal kabul kapısından çıkış yapmak istedi.
Kapıya yanaştırılan otomobile önce Gülben Ergen, ardından Emre Irmak bindi.
YİNE DE KAMERALARA YAKALANDILAR
Gazetecilere yakalanmamak için ilginç bir yol seçen çift, mekanın mal kabul kapısından çıkarken, magazin muhabirlerinden kaçamayarak kameralara yakalandılar.