taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7444
Euro
6.3695
Altın
1483.51
Borsa
102826.48
Gram Altın
274.113
Bitcoin
52807.94

Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Müzisyen sevgilisi Emre Irmak'la vakit geçiren Gülben Ergen, gazetecilere yakalanmak istemeyince, mekanın mal kabul kapısından çıktı.

Haber Merkezi | 07.11.2019 - 15:06..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş
Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Gülben Ergen, müzisyen sevgilisi Emre Irmak'la önceki gün Nişantaşı'nda bir araya geldi.

GAZETECİLERDEN KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Geldikleri mekanda 2 saat boyunca baş başa yemek yiyerek vakit geçirdikten sonra çift, kapıda gazetecilerin olduğunu öğrenince bodrum katındaki mal kabul kapısından çıkış yapmak istedi.

Kapıya yanaştırılan otomobile önce Gülben Ergen, ardından Emre Irmak bindi.

Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

YİNE DE KAMERALARA YAKALANDILAR

Gazetecilere yakalanmamak için ilginç bir yol seçen çift, mekanın mal kabul kapısından çıkarken, magazin muhabirlerinden kaçamayarak kameralara yakalandılar.

Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan yolcusu

493
Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

Zinedine Zidane: Oyuncularım hırslı oynamayı tercih etti

183
Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

487
Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

Otizmli çocukları istemeyen velilerin utanç tablosu

559
Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

Lindsay'nin babası, kızının prensle aşk yaşadığını kabul etti

145
Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

Şeyma Subaşı Miami'den video paylaştı

203
Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

Atatürk'e benzeyen adam kendini 'Paşa' yaptı

266
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir