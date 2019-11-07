Otomobilde hesaplı olduğu için beyaz renk tercih ediliyor

1 Ağrı'da 8 terörist öldürüldü İçişleri Bakanlığı, Ağrı kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen hava destekli operasyonda 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

2 Trabzon’da 30 hayvan, çiçek hastalığından telef oldu Akçaabat'ta birkaç hayvanda tespit edilen çiçek hastalığı önceleri alerji olarak değerlendirildi. Veteriner hekimler çiçek hastalığını belirleyip iğneyle hayvanları uyuttu.

3 Kanser ablasını için arabasını satacaktı, dolandırıldı Antalya’da inşaat mühendisi bir kişi, kanser hastası ablasının tedavisini karşılamak için sattığı 140 bin TL değerindeki otomobilinin parasını alamadığını ileri sürerek dolandırıldığını iddia etti.

4 Batman'da 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi Bir araçta yapılan aramada 6 bin 150 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı.

5 Gülben Ergen magazin muhabirlerinden kaçamadı Müzisyen sevgilisi Emre Irmak'la vakit geçiren Gülben Ergen, gazetecilere yakalanmak istemeyince, mekanın mal kabul kapısından çıktı.

6 Siirt'te kontrolden çıkan traktör devrildi: 5 yaralı Mehmet Şirin Güzel yönetimindeki traktör kontrolden çıkıp devrilince, traktördeki 5 kişi yaralandı.