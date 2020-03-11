Gülben Ergen'den koronavirüs yorumu

Gülben Ergen, Türkiye'nin her bir köşesine açtığı anaokullar hakkında bir paylaşımda bulundu.

40. anaokullarını açacaklarını duyuran Ergen, aynı zamanda ülkemizde de görülen koronavirüs hakkında dikkat çekici ifadeler kullandı.

"DÜNYAYI ALTÜST ETTİ"

İşte Gülben Ergen’in o paylaşımı: “Güzel şeyler de olsun, olacak, olmalı… 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yetişiyor inşaatımızın bitişi. 9 yılda 40. Çocuklar Gülsün Diye Anaokulumuzu açıyoruz. Dünyayı altüst eden korkunç virüs, ülkemizdeki tüm zorluklar, hepsine, her şeye ve herkese rağmen umut hep var ve olacak. Korkunun ecele faydası yok! Soruna önlem alıp, çözüme odaklanalım. Ellerini bolca ve sıklıkla yıkayanlar, şap şup öpüşmeyi kesenler, paniksiz, korkusuz, teslimiyet ve güvenle yaşayanlar ek kaldırsın bakalım.”