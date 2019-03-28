taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4066
Euro
6.20725
Altın
1310.775
Borsa
91855.14
Gram Altın
227.933

Gülben Ergen'den Erhan Çelik açıklama

Gülben Ergen ile eski eşi Erhan Çelik arasında devam eden dava dün sonuçlandı.

Haber Merkezi | 28.03.2019 - 07:21..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Gülben Ergen'den Erhan Çelik açıklama

Şakrıcı ve oyuncu Gülben Ergen’in şikayeti üzerine, açılan davada mahkeme, 'Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntüleri hukuka aykırı olarak ifşa etmek' suçundan Erhan Çelik'e 2 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Mahkeme, Erhan Çelik'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetmişti. Bunun üzerine Gülben Ergen'den açıklama geldi.

"BU İLK ZAFER DEĞİL"

İşte Gülben Ergen'in açıklamaları: “Bu gün kazanılan ilk zafer değil, devamı da gelecek. Çok zor bir süreçti, bir kadın olarak benim yaşadığım. Maalesef ülkemizde acı çeken ve çektirilen kadınlara seyirci kalmak gibi kötü bir alışkanlığımız var. Seyir ederken ya da izlerken televizyon da ya da yazılı ve ya görsel medyada, bunun içeriğini göremiyoruz ama yüzeysel bir şekilde magazinselleştiriliyor bazı acılar ve kederler. Oysaki magazinle hiç bir şekilde alakası olmayan ağırdı ve zordu.

"1,5 SENEDİR CEVAP VERMEDİM"

Sizler biliyorsunuz bunu ve bugün ilk cezanın kabulünü yaşadık ilk mayıs ayında ve sonrasında devamı da gelecek çok daha önemli sonuçlarla karşılaşacağız . Haklı olan hiç kimsenin kendini savunmaya ihtiyacı yoktur. O yüzden ben 1,5 senedir hiç bir şeklide cevap vermedim sadece işimi iyi şekilde yapmaya çalışıyorum ve bundan sonra da bu böyle devam edecek.”

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

Suud gazetesinden Osmanlı'ya DEAŞ iftirası

123
Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

Mariya Zaharova: Trump ilk önce Suriye'den çıksın

31
8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

8 farklı Brexit önergesi kabul görmedi

9
Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

Çin'de ikizlerin babaları farklı kişiler çıktı

20
Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

Belçika'nın aldığı F-35'lerde hata çıktı

19
Kars'ta jandarma timleri PKK avında

Kars'ta jandarma timleri PKK avında

27
AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

AP tek kullanımlık plastik ürünleri yasakladı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir