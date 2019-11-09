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Gülenay Kalkan'dan duygulandıran paylaşım

1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun eşi Gülenay Kalkan, duygulandıran bir paylaşım yaptı.

Haber Merkezi | 09.11.2019 - 17:26..
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Bir senedir akciğer kanseri ile mücadele eden ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu, 1 Ekim'de tedavi gördüğü hastanede yaşama veda etti.

YAKINLARI VE HAYRANLARI YASA BOĞULMUŞTU

Kurtlar Vadisi'nin 'Testere Necmi'sinin ölüm haberini alan yakınları ve hayranları yasa boğulmuştu.

Gülenay Kalkan'dan duygulandıran paylaşım

EŞİ UNUTMADI

Ölümünün 40'ıncı gününde ise eşi Kalkan, Ünlüoğlu'nu unutmadı.

Tarık Ünlüoğlu'nun eşinden duygusal paylaşım VİDEO

VİDEO YAYINLADI

Gülenay Kalkan, eşinin seslendirdiği 'Anlatamıyorum' şiirini ve birlikte olan fotoğraflarından bir kolaj yaparak hazırladığı videoyu, kendi kişisel sosyal medya hesabından yayınladı.

"40'INCI GÜN...SENSİZ"

Kalkan fotoğrafın altına ise "40. gün... Sensiz" notunu düştü.

Gülenay Kalkan'dan duygulandıran paylaşım

Gülenay Kalkan'dan duygulandıran paylaşım

Gülenay Kalkan'dan duygulandıran paylaşım

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