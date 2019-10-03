Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda

1 Kemal Kılıçdaroğlu'na HDP sorusu HDP ile CHP'nin ayrı birer parti olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, hiçbir partiyle kolkola olmadıklarını söyledi.

2 Ankara polisi silah temin edenleri baskınla yakaladı Başkent'te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı.

3 Arkadaşını öldüren cani müebbet hapis cezası aldı Bursa’da arkadaşını ekmek bıçağıyla doğrayıp parçalara ayıran ve 18 yıl hapis cezasına çarptırılan sanığın cezası Yargıtay tarafından bozuldu. Sanığa, mahkeme müebbet hapis cezası verildi.

4 Galatasaray, Onyekuru'yu istiyor Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Onyekuru, yeni takımı Monaco'da mutsuz. Nijeryalı futbolcuyu sarı-kırmızılı ekibin kiralayacağı ifade ediliyor.

5 Muğla-Antalya yolunda yolcu otobüsünde yangın Sakar geçidinde bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

6 Suriye sınırına 'obüs' sevkiyatı yapıldı Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan hareket eden obüs ve mühimmat yüklü kamyonlar, Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine geldi.