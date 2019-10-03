Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu 1 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.
Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.
"TADI KALDI DİLİMDE"
Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım,
Bir masal yaşadım seninle...
Tadı kaldı dilimde...
Güle güle sevgilim
GÜLENAY'IN
CENAZESİ BUGÜN
Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.