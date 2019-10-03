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Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda

Usta oyuncu Tarık Ünlüoğlu'nun ani vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Haber Merkezi | 03.10.2019 - 09:11..
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Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Tarık Ünlüoğlu geçtiğimiz ay akciğerinde meydana gelen problem nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir hastanede tedavi olan ünlü oyuncu 1 Kasım'da hayata gözlerini yumdu.

Gülenay Kalkan'dan eşi Tarık Ünlüoğlu'na duygusal veda

Ünlüoğlu'nun vefatı sevenlerini yasa boğdu. Usta oyuncunun eşi Gülenay Kalkan gazeteye verdiği ilanla eşine veda etti.

"TADI KALDI DİLİMDE"

Acı kaybım Tarık'ım, can yoldaşım,

Bir masal yaşadım seninle...

Tadı kaldı dilimde...

Güle güle sevgilim

GÜLENAY'IN

CENAZESİ BUGÜN

Tarık Ünlüoğlu, bugün saat 11.00’de Mecidiyeköy Büyük Sahne – Artı Sahne’de Devlet Tiyatrosu töreninin ardından Levent Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

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