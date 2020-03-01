Gülerek gittikleri Yunanistan'dan yüzerek döndüler

İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamış, haberin ardından mülteci gruplar sınıra akın etmişti.

Binlerce mülteci sınırı geçerken bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı.

2 GÜN BOYUNCA AÇ SUSUZ KALDILAR

Bunlardan bir grup Afgan mülteci, Meriç nehri üzerinde bulunan bir ada da 2 gün aç susuz bırakıldı.

Yunanistan'ın almadığı mülteciler yüzerek geri döndü İZLE

YÜZEREK GERİ DÖNDÜLER

Yunanistan tarafından alınmayan ve içlerinde soğuktan hastalananların bulunduğu grup, Türkiye'ye dönebilmek için buz gibi suya girdi ve yüzerek Türkiye'ye geri döndü.