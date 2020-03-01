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Gülerek gittikleri Yunanistan'dan yüzerek döndüler

Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçmeye çalışan bir grup mülteci, Yunan askerleri tarafından ülkeye alınmayınca geri dönmek zorunda kaldı.

İHA | 01.03.2020 - 11:33..
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İdlib'te yaşanan hain saldırının ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere engel olmayacağını açıklamış, haberin ardından mülteci gruplar sınıra akın etmişti.

Binlerce mülteci sınırı geçerken bazıları da Yunanistan askerlerine yakalandı.

2 GÜN BOYUNCA AÇ SUSUZ KALDILAR

Bunlardan bir grup Afgan mülteci, Meriç nehri üzerinde bulunan bir ada da 2 gün aç susuz bırakıldı.

Yunanistan'ın almadığı mülteciler yüzerek geri döndü İZLE

YÜZEREK GERİ DÖNDÜLER

Yunanistan tarafından alınmayan ve içlerinde soğuktan hastalananların bulunduğu grup, Türkiye'ye dönebilmek için buz gibi suya girdi ve yüzerek Türkiye'ye geri döndü.

Gülerek gittikleri Yunanistan'dan yüzerek döndüler

Gülerek gittikleri Yunanistan'dan yüzerek döndüler

Gülerek gittikleri Yunanistan'dan yüzerek döndüler

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