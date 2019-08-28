Gülhan Şen: 5 kez tüp bebek tedavisi gördüm

Yaptığı gezi programlarıyla bilinen sunucu Gülhan Şen, evliliği, anneliği ve hamileliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

5 kez tüp bebek tedavisi gören Şen, yaşadıklarını söyle anlattı: "Ben 37 yaşında evlendim. Belli bir süre geçtikten sonra da çocuk sahibi olmaya karar verdim ama öyle kek gibi malzemeleri koyduk niye pişmedi şeklinde olmuyormuş.

"BİR TÜRLÜ ÇOCUĞUM OLMADI"

Uzun bir süre çocuğumuz olmadı. Sonra tekrar denemeye başladık ama bir türlü çocuğum olmadı. Bir süre sonra strese girdiği için vücut kendini kilitliyormuş. Bu kez tüp bebeğe yöneldim. 2,5 senede 5 kez tüp bebek tedavisi gördüm. ‘Her şey çok mükemmel, hiçbir olumsuz sebep yok bebeğinin olmaması için’ deniliyordu ama bebeğim de olmuyordu. Artık ‘kısmet böyleymiş, illa olması gerekmiyor farklı şeyler düşünülebilir’ derken birden sürpriz bir şekilde kızım bize ‘merhaba’ dedi.





"TÜP BEBEK TEDAVİSİNE SON VERMİŞTİM"

Tüp bebek tedavisine son vermiştim. Üzerinden bir buçuk, iki ay geçti. Tatile gittik geldik ben bir test yaptım ne olur ne olmaz diye bir baktım çift çizgi çıktı. O an çok şaşırdım. ‘Yok artık’ falan deyip hıçkıra hıçkıra ağladım. Çünkü bana bu süreçte ‘sen bu işi unut’ diyen doktorlar oldu. Tedavi etsin diye doktora gidiyorsunuz size ‘sen bu işi unut’ sözünü kullanıyor. Şimdi ben de ona ‘siz bu işi bırakın’ diyorum. Bu bir mucize sonuçta.

"40 YAŞINDA HAMİLE KALDIM"

Hamile kaldığımda 40 yaşındaydım. Müjdeli haberi aileme vermek için 2.5 ay bekledim. Hani kötü bir şey olursa onlar da üzülmesin istedim.

"HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADIM"

Doktor kontrolüne gittim, bebeğin bütün organlarına bakıyorlar orada doktor; ‘şurası iyi, burası normal, her şey yolunda’ deyince benim gözyaşım akmaya başladı. ‘Neden ağlıyorsunuz, ne güzel şeyler söylüyorum’ dedi. Ben de ‘hocam nasıl geldi bu bebek bilseniz siz de ağlarsınız’ dedim.

"MUCİZE DİYE BİR ŞEY VAR"

Ben bebeği olmayanlara şunu tavsiye ederim; Hiçbir testin hiçbir söylenen şeyin %100 kesinliği yok. Bu bir mucize işi. Tabi siz çocuk sahibi olmak istiyorsanız destekleyici önlememler alın. Kendinize bakın, ideal kilonuza ulaşın, vitaminler alın. Ben bunların hepsini yaptım. Sonuçta ‘mucize’ diye bir şey var hayatta. Bu işin bir matematiği yok. Ben de biyolojik olarak hiçbir sıkıntı yoktu, kendimi strese soktuğum için devamı gelmiyordu galiba.

"OH BE HAMİLEYİM"

Hamilelik sürecimde ‘Allah’ım inşallah bir şey olmaz’ diye hep dua ettim. 5 ay olduktan sonra doktorum ‘sıkma canını artık bir şey olmaz’ deyince ‘Oh be hamileyim’ dedim. Ondan önce korkuyordum. Şu an sekiz ay oldu kızımı kucağıma alalı."