Gülistan Doku cinayetinin kilit ismi: Umut Altaş'ın ABD'deki izine rastlandı

Tunceli’de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020'de kayboldu.

1999 Diyarbakır doğumlu 21 yaşındaki genç kadından o tarihten bu yana haber alınamadı.

YILLARCA KAYIP OLARAK ARANDI

Kaybolduğu gün yurttan ayrılarak eski erkek arkadaşı Zeinal Abakarov’un çalıştığı kafeye giden Doku, ardından kent merkezinde görüldü ve son sinyalinin Uzunçayır Barajı civarından alındı.

Olayın ilk aşamalarında intihar ihtimali üzerinde duruldu; baraj gölü drene edilerek kapsamlı arama çalışmaları yapıldı ancak Doku’ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Dosya yıllarca 'kayıp' olarak işlem gördü.

DOSYA 'CİNAYET'E DÖNDÜ

2024’te dosyanın yeniden ele almasıyla yeni deliller, silinen kamera kayıtları, dijital izler ve özellikle bir gizli tanığın ifadeleri üzerine soruşturma cinayet yönüne çevrildi.

Gizli tanık, Doku’nun cinsel saldırı, hamilelik iddiası ve öldürüldüğü yönünde beyanlarda bulundu; cenazesinin Pertek’in Koçpınar köyü civarında olabileceğine işaret etti.

Arama çalışmaları yer altı radarları ve köpeklerle sürdürüldü.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENMİŞTİ

Nisan'da 7 ilde eş zamanlı operasyonlarla çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Tutuklananlar arasında Doku’nun eski erkek arkadaşı Zeiynal Abakarov ve ailesi üyeleri, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, hastane personeli ve emniyet görevlileri yer alıyor.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN FİRARİNİN İZİNE RASTLANDI

Akşam gazetesi muhabiri Yavuz Altay'ın haberine göre, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmaya ilişkin 'kilit isim' olduğunu söylediği Umut Altaş'ın ABD'deki izi bulundu.

Soruşturmada kırmızı bültenle aranan ve Mayıs 2022'de Meksika üzerinden yasa dışı olarak ABD'ye gittiği belirlenen Altaş ile teması olan görgü tanıkları, 4 yıldır Kaliforniya ile Maryland, Virginia ve New York eyaletlerinde kaldığını, düzensiz geçici işlerde çalıştığını, en son işsiz ve evsiz gibi göründüğünü belirttiler.

KALİFORNİYA'YA GİDİP SIĞINMA TALEBİNDE BULUNDU

Altaş'ı tanıyan kaynakların sağladığı bilgiler ise şöyle:

Altaş, ilk olarak ABD'nin batı kıyısındaki Kaliforniya eyaletine geldi ve burada sığınma talebinde bulundu.

Bir süre göçmen kampında kaldı.

"AVUKATA PARA YOLLAMAM LAZIM ONU BİLE VEREMİYORUM"

Burada kendisine göçmenlik için mahkeme günü verildi ve bu süreye kadar 2 yıllık geçici çalışma kartı sağlandı.

Altaş'ın, 3 Kasım 2022'de restoran sahibine attığı, "Ağabey benim mahkemem var oraya gideceğim bir 15 dakika." diye bilgi vermesi; 11 Aralık 2023'te de "Ağabey bu para bana yetmiyor. Ya garson olayım. Ya garsonun aldığı ücreti alayım. Ya da ben başka iş bakayım. Avukata para yollamam lazım onu bile veremiyorum." mesajları da bu bilgiyi destekliyor.

KISA SÜRELİ DÜZENSİZ İŞLERDE ÇALIŞTI

Umut Altaş çalışma kartını alınca ağabeyinin yanına Maryland'e geçti.

Burada kısa süreli işlerde çalışan ve iki-üç farklı evde kalan Altaş, bir süre yakındaki Virginia eyaletinde de bulundu; ancak kısa sürede geri döndü.

2022-2024 YILLARI ARASINDA MARYLAND'DE YAŞADI

Düzenli işi ve geliri olmaması, dengesiz yaşamı nedeniyle kaldığı evden kovuldu.

Altaş'ın Maryland'de restoranlarda komi olarak çalıştığını, yeterince para kazanamamaktan yakındığını belirten tanıklar, Maryland-Virginia çevresinde kaldığı zamanı 2022-2024 arası olarak verdi.

AĞUSTOS'TA İLTİCA DAVASI OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Altaş'ın uzatılmış çalışma süresi de bitti.

Bilgi sahibi kaynaklara göre 19 Ağustos 2026 günü, Kaliforniya'da iltica davası için mahkeme celbi aldı.

Mahkeme, Türkiye'nin 'cinayete karışmak' şüphesiyle çıkardığı kırmızı bülteni ve iade talebini dikkate almak zorunda.

Ancak Altaş'ı tanıyanlar, belirli bir adreste kalmadığını, avukatının da kendisine ulaşmaya çalıştığını belirtiyorlar.

ODASINDAN UYUŞTURUCU POŞETİ ÇIKTI

Altaş'ın ABD'de kaldığı yerlerin görüntülerine de ulaşıldı.

Kaliforniya'da valelik yaparken kaldığı odada kaydedilen videoda, poşet içinde halüsinasyon gösteren uyuşturucu madde olduğu görüldü.

Daha yakın tarihli videonun ise Maryland eyaletinde çekildiği ortaya çıktı.

Altaş'ın bu görüntüsü konuştuğu bir arkadaşının çektiği videodan alındı.

ESKİ İŞ YERİNDEN YEMEK İSTEDİ

Umut Altaş, çalışma süresi bitince uzatmak için başvurdu ve 2 yıl ek süre daha aldı.

2025 başında New York'ta görüldü.

New York Astoria'da, daha önce kısa süre çalıştığı pizzacıya giderek eski çalışma arkadaşlarından pizza istedi.

Parası olmadığı anlaşılan Altaş'a ücretsiz pizza verildi.

Altaş, pizzacıdaki telefonu kullanarak Türkiye'yi de aradı.

Bu görüşmenin, ocak ayı başında babasıyla yaptığı ortaya çıkan görüşme olmasının mümkün olduğu değerlendiriliyor.

SON GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU: ÇOK KORKUTUCU BAKIYORDU

Pizzacıdaki eski iş arkadaşları o günle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sokaklarda yaşayan biri gibiydi. Saçı sakalı uzundu. Kirliydi. Çok gergin ve korkutucu bakıyordu. Daha önce gördüğümüz kişi değildi. Gözlüğü yoktu."

Altaş'ın en yakın zamanda bir araya geldiği bir kişi de, mart ayı diye hatırladığı bir tarihte, ailesiyle konuştuğunu ve konuşmalarından psikolojik sorunlar yaşadığının anlaşıldığını belirtti.

BİRLİKTE İLK KARE PAYLAŞILDI

ABD'deki kaynaklar, Altaş ile eski Tunceli Valisi'nin oğlu Türkay Sonel'n birlikte görüldüğü bir fotoğrafı da paylaştı.

Umut Altaş'ın doğum günü partisinde çekilen fotoğrafı Sonel'in, 4 Nisan 2025'te de bir arkadaşıyla paylaştığı öğrenildi.

Gülistan Doku'nun en son görüldüğü bölgeden Türkay Sonel'in otomobiliyle 4 kez geçtiği anlar PTS kamerasına yakalandı; yanında da Umut Altaş'ın olduğu ortaya çıktı.

GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNDE KİLİT İSİM

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Altaş'ın yakın zamanda Türkiye'ye iadesini beklediklerini belirterek "Umut Altaş kritik, kilit bir isim. Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek." demişti.

Altaş'ın, halen tutuklu bulunan babası Celal Altaş'a 9 Ocak 2026'da mesaj atarak para istediği, babasının ise "Daha önce gönderdiğim 150 bin doları geri ver" demesi üzerine "Bugün para gelmezse savcı hanımı arar, her şeyi anlatırım. Beni Amerika'ya niye yolladığınızı söylerim. Bırak rol yapmayı. Sen susturuyordun ya. Ötecem lan her şeyi. Göreceksiniz dünya kaç bucak." dediği ortaya çıkmıştı.

"KIZ HAMİLE KALDI KAFASINA SIKTIM"

Altaş'ın ABD'de yaşayan ağabeyi Sidar Altaş da, Doku Ailesi'nin avukatıyla yaptığı görüntülü görüşmede, kardeşinin kendisine, dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel'in oğlu Türkay Sonel'in "Kız hamile kaldı, kafasına sıktım." dediğini belirtmişti.