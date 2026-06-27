Gülistan Doku soruşturması şüphelisi Umut Altaş ABD'de hakim karşısına çıktı

Faili meçhul cinayetlerle ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Gülistan Doku soruşturmasında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturmanın şüphelilerinden Umut Altaş, ABD'de hakim karşısına çıktı.

12 TUTUKLU VAR

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada Nisan ayında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile oğlu Mustafa Türkay Sonel'in aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli için de adli kontrol tedbiri uygulandı.

ABD'DE TUTUKLANDI

Dosyada şüpheli olan ve ABD’de bulunan Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Altaş, kısa süre sonra ABD güvenlik birimlerince gözaltına alınarak tutuklandı. Türkiye’ye iadesiyle ilgili süreç devam ediyor.

OTURUM HAKKININ İPTALİ İSTENİYOR

Altaş, bugün ABD’de Türkiye’de suça karıştığı için oturum hakkının iptaline ve deport edilmesine olanak sağlayan davada ilk kez hakim karşısına çıktı.

Amerikan göçmenlik hukukunda ‘Master Hearing’ olarak adlandırılan ön duruşmada davanın esasına girilmedi.

Duruşmada Altaş’ın kimlik ve adres bilgileri doğrulanırken, hakkındaki suçlamalar okundu.

Mahkeme, yargılama takviminin oluşturulması amacıyla ana duruşma tarihinin daha sonra belirlenmesine karar verdi.