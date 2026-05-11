Gülistan Doku soruşturmasında 7 tutuklu Erzurum'a sevk edildi

HSK’nın 2024 Haziran kararnamesiyle Tunceli’ye atanan Başsavcı Ebru Cansu, göreve başlamasının ardından yıllardır kamuoyunun gündeminde olan dosyayı yeniden incelemeye aldı.

Başsavcılığın talimatıyla, JASAT personelinden oluşan özel ekip kurularak soruşturma baştan yürütüldü.

700 SAATLİK YENİ GÖRÜNTÜ DOSYADA

Dosya kapsamında, Gülistan Doku’nun kaybolmadan önceki gün ve kaybolduğu güne ait kent genelindeki tüm KGYS ve PTS kayıtları toplandı. Soruşturmaya, 67’si ana arterlerde bulunan toplam 70 güvenlik kamerasına ait yaklaşık 700 saatlik görüntü eklendi.

Görüntülerde, Doku’nun kaybolmadan önce erkek arkadaşı Zeinal Abarakov ile görüşmek için gittiği kafeye geliş ve ayrılış anlarının da yer aldığı belirtildi.

CİNAYET DOSYASINA ÇEVRİLDİ

Yürütülen HTS ve baz çalışmaları sonrası soruşturmanın yönü “kayıp dosyası”ndan “cinayet soruşturması”na çevrildi. 14, 17 ve 24 Nisan tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. ABD’de bulunduğu belirtilen şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarıldı.

12 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında eski Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel dahil toplam 12 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimler arasında Zeinal Abarakov, ailesi, ihraç polis memuru Gökhan Ertok, eski koruma Şükrü Eroğlu ve dönemin hastane başhekimi Çağdaş Özdemir de yer aldı.

7 TUTUKLU ERZURUM'A SEVK EDİLDİ

Son olarak, Mustafa Türkay Sonel, Şükrü Eroğlu, Gökhan Ertok, Zeinal Abarakov, Engin Yücer, Cemile Yücer ve Erdoğan Elaldı’nın Erzurum’daki yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği öğrenildi.

Nakil kararının, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla bağlantılı olduğu ifade edildi.