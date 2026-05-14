Güllü'nün oğlundan yeni paylaşım: Hayranım sana

Arabesk müziğinin usta isimlerinden merhum şarkıcı Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Sanatçının ölümünden sorumlu tutulan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ailesi dağılan Tuğberk Yağız Gülter'in son paylaşımı duygulandırdı.

Sosyal medya hesabından annesinin bir set gününde çekilen videosunu yayınlayan Yağız, özlemini şu sözlerle dile getirdi:

"VALİDE SULTANIM"

"Hep böyle bitirirdik setleri, belki kötü şeyler yaşanıyor olabilir ama yine böyle bitireceğiz sultanım sana söz. Kimsenin olmadığı kadar hayranım sana, duruşuna, özgüvenine ve karakterine. Seni çok seviyorum valide sultanım. İyi ki varsın."