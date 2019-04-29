Güllü'nün teni hali beğenilmedi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde düzenlenen Roman Gecesi'nde şarkıcı Güllü sahne aldı. Güllü, söylediği birbirinden güzel şarkılarla geceye katılanlara coşkulu anlar yaşattı. Güllü, roman havalarıyla bol bol oynadı.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Güllü, fazla kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı oldu ve 70 kilo verdi. Ünlü şarkıcı, "Eskiden tombul bir kadındım. Herkesin hafızasına öyle yer etmiş. Şimdi gören önce çok şaşırıyor ardından bana 'Biraz kilo al, yüzün ortaya çıksın' diyorlar" şeklinde konuştu.