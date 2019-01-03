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Gülriz Sururi'ye ilginç başsağlığı ilanı

Tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi, 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Sururi'nin ölümüne ilişkin gazeteye ilan verildi, ancak ölüm ilanında ne bir rahmet ne de bir başsağlığı dileği yer alıyor.

Haber Merkezi | 03.01.2019 - 10:12..
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Gülriz Sururi'ye ilginç başsağlığı ilanı

Oyuncu Gülriz Sururi, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede salı günü yaşama veda etmişti. Sanatçının cenazesi, vasiyeti üzerine, tören yapılmadan 2017'de vefat eden eşi Engin Cezzar'ın yanında, İstanbul'da toprağa verilirken, bugün gazetelere ölüm ilanı verildi.

Ölüm ilanında "Veda"başlığına yer verilirken içerikt ne bir baş sağlığı ne de bir rahmet dileği yer aldı.

Gülriz Sururi'ye ilginç başsağlığı ilanı

BİR GARİP İLAN

İlanda "Veda. Gülriz Sururi Cezzar. Dünyadaki yolculuğunu tamamladı, dilediği gibi dün toprağa karıştı" yazısına yer verilirken; Sururi'nin sessiz sedasız cenazesinin düzenlenmesi gibi ölüm ilanı da bir garip kaldı.

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