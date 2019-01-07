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Gülşah Saraçoğlu: Kürksüz üşüyorum

250 bin TL'lik 3 kürkle poz veren Gülşah Saraçoğlu'ndan açıklama geldi.

Haber Merkezi | 07.01.2019 - 08:10..
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Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, Uludağ tatilinde 3 ayrı kürkle çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaştı. Hayvanseverler sosyal medyada, modacıya 'Hayvan düşmanı' diye tepki gösterdiler.

"ASLA SAHTE KÜRK GİYMEM"

Gülşah Saraçoğlu ''Kürkleriniz gerçekten orijinal mi?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''Evet, ben asla sahte kürk giymem.''

"İŞİNİZE BAKIN"

Fotoğraftaki 3 kürkünün toplam değeri 250 bin TL olan Gülşah Saraçoğlu ''Üşüyorum, giyiyorum. Bu kadar! Ayrıca dünyada tek kürk giyen ben miyim? Beni günah keçisi ilan edeceklerine dönüp kendilerine baksınlar. Bazıları et, tavuk yiyor. Başka kürklerim de var. Kimseden korkmuyorum. Giymeye devam edeceğim. Millet kürkümü bıraksın. İşine, gücüne baksın'' dedi.

Gülşah Saraçoğlu: Kürksüz üşüyorum

Gülşah Saraçoğlu: Kürksüz üşüyorum

Gülşah Saraçoğlu: Kürksüz üşüyorum

Gülşah Saraçoğlu: Kürksüz üşüyorum

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